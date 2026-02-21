W samo południe przed Pałacem Prezydenckim rozpoczęła się demonstracja pod hasłem „Nie dla SAFE”. Protestujący liczą, że w ten sposób przekonają prezydenta Karola Nawrockiego do zawetowania ustawy.
13 lutego Sejm uchwalił ustawę dotyczącą wdrożenia programu SAFE - przeciw byli posłowie PiS i Konfederacji. Wcześniej odrzucone zostały poprawki PiS, który krytykuje kwestię przejrzystości wydawania środków z tego programu. Według polityków opozycji SAFE może zostać w przyszłości wykorzystany jako element politycznego nacisku na Polskę, podobnie jak miało to miejsce w przypadku Krajowego Planu Odbudowy po pandemii COVID-19.
16 lutego prezes PiS Jarosław Kaczyński ocenił, że prezydent Karol Nawrocki powinien zawetować ustawę wdrażającą program SAFE. Według niego program ma „potężne aspekty polityczne”, a jego celem jest zjednoczenie Europy „pod niemieckim przywództwem”. Do tego samego wzywali dzisiaj demonstrujący przed Pałacem Prezydenckim.
„Prezydent zawetuje tę ustawę”
Na miejscu jest reporter Telewizji wPolsce24 Oliver Pochwat, który rozmawiał z uczestnikami wydarzenia.
Przyjechałem prosto z Gdańska, żeby zaprotestować przeciwko tej strasznej pożyczce. Będziemy kupować to, co my chcemy i gdzie chcemy. A nie warunkowo mamy kupować od Niemców. Oczywiście, że prezydent zawetuje tę ustawę
— powiedział jeden z protestujących.
Wszelkie konszachty z Niemcami do niczego dobrego nie prowadziły. Taka pożyczka, o której niewiele wiemy, to jakbym w banku wziął pożyczkę i bank by mi dyktował, na co mam wydać. Nie chcemy żadnych układów z Niemcami i nie chcemy tej pożyczki, która uzależni nas od Unii Europejskiej, w której przewodzą Niemcy
— wskazał inny demonstrujący.
Przyjęta w czwartek z poprawkami przez Senat ustawa zakłada stworzenie zarządzanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego Finansowego Instrumentu Zwiększenia Bezpieczeństwa (FIZB), za pośrednictwem którego rząd będzie mógł korzystać z pieniędzy z SAFE.
W ramach unijnego instrumentu polski rząd będzie mógł skorzystać z ok. 43,7 mld euro w postaci korzystnie oprocentowanych pożyczek i wydać je na inwestycje w obronność. Według deklaracji rządu, ponad 80 proc. pieniędzy ma zostać wydane w polskim przemyśle zbrojeniowym.
Telewizja wPolsce24/PAP/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/753765-protest-nie-dla-safe-w-warszawie-nie-chcemy-tej-pozyczki
