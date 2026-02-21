Szef Agencji Uzbrojenia gen. Artur Kuptel wypowiedział się w TVN24 na temat funduszy z programu SAFE. „Dzięki temu nie tylko Siły Zbrojne, ale polski przemysł i cały potencjał obronny państwa polskiego wzrośnie” - oświadczył. „Wykorzystywanie przez Władysława Kosiniaka-Kamysza najwyższych rangą dowódców do rozstrzygania wielkich politycznych sporów i wysyłanie ich w mundurach do TVN, by ganili krytyków, uważam za poważne nadużycie” - skomentował na X wypowiedź generała prof. Sławomira Cenckiewicza, szef BBN.
Szef Agencji Uzbrojenia gen. bryg. Artur Kuptel przychylnie wypowiedział się w TVN24 nt. pożyczki z programu SAFE. Dla niego to dodatkowe źródło finansowania programów modernizacyjnych Wojska Polskiego.
Przed Siłami Zbrojnymi stawia się konkretne cele - mamy spowodować to, aby bezpieczeństwo naszych granic było zapewniona na najwyższym, odpowiednim poziomie. Bez środków, narzędzi, atrybutów, którymi będą dysponowali żołnierze - jest to niemożliwe (…) Dzięki temu nie tylko Siły Zbrojne, ale polski przemysł i cały potencjał obronny państwa polskiego wzrośnie
— oświadczył gen. Kuptel, któremu trudno się dziwić, bo dla szefa Agencji Uzbrojenia każde pieniądze na wojsko są dobre. Nie musi przecież brać odpowiedzialności za sposób ich pozyskania, ponieważ od tego są politycy i rząd.
CZYTAJ TAKŻE: 13 powodów do wstydu! Jakie poprawki do ustawy o SAFE odrzucił Senat? Miały gwarantować zabezpieczenie interesu Polski
Szef Agencji Uzbrojenia w wypowiedzi wskazał, że instrument SAFE jest dodatkowym źródłem finansowania programów modernizacyjnych Wojska Polskiego - obok budżetu i Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, który dalej obowiązuje
— reklamuje w mediach społecznościowych wywiad gen. Kuptela Agencja Uzbrojenia.
CZYTAJ TAKŻE: NASZ WYWIAD. Gen. Wroński ocenia SAFE: Mamy kupować na pniu, bez przemyśleń strategicznych, bo analiz operacyjnych nie prowadzimy. Dramat
To poważne nadużycie i desperacja
Wy wypowiedzi szefa Agencji Uzbrojenia gen. Artura Kuptela odniósł się prof. Sławomir Cenckiewicz, który kieruje Biurem Bezpieczeństwa Narodowego. Instytucją, która na sprawy wojska oraz sposobów jego finansowania z założenia musi patrzeć znacznie szerzej, także w kontekście odpowiedzialności politycznej i finansowej za całe państwo. Za niedopuszczalne uznał zasłanianie się przez szefa MON takim specjalistą jak gen. Kuptel, by ukryć decyzje o charakterze politycznym.
Pan generał dyw. Artur Kuptel z Agencji Uzbrojenia - to dużej klasy specjalista i dobry żołnierz! Stąd też pan prezydent Nawrocki awansował Generała ostatnio (w listopadzie 2025 r.) i bardzo dobrze zrobił.
Jednak wykorzystywanie przez MON Władysława Kosiniaka-Kamysza najwyższych rangą dowódców do rozstrzygania wielkich politycznych sporów (tak było również w sprawie nieszczęsnych Wyryk po kłamliwym występie min. Bosackiego w ONZ) i wysyłanie ich w mundurach do TVN, by ganili krytyków (polityków) tej czy innej koncepcji politycznej (zaciąganie długów przez państwo jest zawsze decyzją polityczną!) uważam za poważne nadużycie. To także rodzaj desperacji i nerwów ze strony rządu.
Wszystkie strony sporu o SAFE - rządowa, opozycyjna i prezydencka - wiedzą, że niektóre z argumentów i wątpliwości pozostają aktualne. Rozmawialiśmy o tym w Pałacu Prezydenckim, również z udziałem gen. Kuptela i wcale nie było to takie oczywiste, jakby wydawałoby się widzom TVN po wczorajszym występie Generała
— napisał w mediach społecznościowych prof. Sławomir Cenckiewicz, szef BBN.
Uwagi prof. Cenckiewicza znalazły potwierdzenie w stanowisku Biura Bezpieczeństwa Narodowego, które sprzeciwia się politycznemu wykorzystywaniu wysokich rangą oficerów przez rządzących.
Szef BBN minister Sławomir Cenckiewicz wyraża sprzeciw wobec wykorzystywania żołnierzy Wojska Polskiego - w tym przypadku w randze generała dywizji, a więc jednej z najwyższych w Siłach Zbrojnych - przez rządzących do prób rozstrzygania przed opinią publiczną kwestii politycznych
— czytamy we wpisie BBN w mediach społecznościowych.
Podsumowanie
Podstawowym celem Agencji Uzbrojenia jest należyte wykorzystywanie środków przekazywanych na zakup sprzętu wojskowego. To kluczowa, wyspecjalizowana jednostka MON (powołana w 2022 r., czyli za rządów Zjednoczonej Prawicy), która pełni funkcję centralnego organu odpowiedzialnego za kompleksowe pozyskiwanie sprzętu wojskowego, uzbrojenia oraz usług dla Sił Zbrojnych RP. Zajmuje się pełnym cyklem zakupowym: od definicji potrzeb, analiz rynkowych, negocjacji, po umowy offsetowe i nadzór nad jakością. Nie podejmuje za to decyzji o charakterze politycznym, które mają zapewnić fundusze na utrzymanie i wyposażenie wojska. Od tego jest rząd, a w szczególności MON. Czy zaciągnięcie wieloletniej warunkowej pożyczki o zmiennym oprocentowaniu na zakup sprzętu tylko w UE jest decyzją polityczną? Bez wątpienia. Czy podejmie ją Agencja Uzbrojenia i weźmie za to odpowiedzialność? Przenigdy! Czy za zignorowanie ewentualnego weta prezydenta do ustawy o SAFE - zapowiadają to ministrowie rządu Tuska - i zapożyczenie państwa polskiego na wiele lat będzie złamaniem prawa? Bez wątpienia. To jednak nie wojskowi będą się później tłumaczyć z takich decyzji przed sądem, ale premier i szef MON.
CZYTAJ TAKŻE: Co będzie z ustawą ws. pożyczki z SAFE? Zajączkowska-Hernik: Ten program może popierać tylko idiota albo zdrajca
Robert Knap/X/TVN24
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/753763-gen-kuptel-popiera-safe-szef-bbn-mon-wykorzystuje-dowodcow
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.