Jak dowiedział się portal wPolityce.pl, prof. Andrzej Zybertowicz zdecydował się złożyć wniosek o kasację wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Chodzi o pozew grupy ponad 30 uczestników Okrągłego Stołu w sprawie wypowiedzi Zybertowicza o „agentach służb PRL”, działających podczas obrad w 1989 r. Doradca prezydenta potwierdził nam też, że odwoła się w tej sprawie do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.
Sąd apelacyjny wydał wyrok, w którym w dużej mierze podtrzymał stanowisko pierwszej instancji. Prof. Andrzej Zybertowicz musi przeprosić za słowa wypowiedziane siedem lat temu.
CZYTAJ WIĘCEJ: UJAWNIAMY. Kuriozalna ocena sądu na temat legendy opozycji w PRL: Andrzej Gwiazda to tylko „komentator”, nie „świadek historii”
Zybertowicz: Składam wniosek o kasację
Jednak, jak dowiedział się portal wPolityce.pl, doradca prezydenta Karola Nawrockiego postanowił nie kończyć tej sprawy.
Po analizie uzasadnienia Sądu Apelacyjnego wraz z kancelarią prawną zdecydowaliśmy się złożyć wniosek o kasację wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Odwołamy się również do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.
— powiedział nam prof. Andrzej Zybertowicz.
Słowa Gwiazdy, przytoczone przez Zybertowicza
Dla znanego socjologa będzie to trzeci etap sprawy, jaką wytoczyło mu ponad 30 osób, biorących bezpośrednio udział lub związanych z obradami Okrągłego Stołu.
Poszło o cytat z wypowiedzi Andrzeja Gwiazdy. Siedem lat temu, podczas debaty oksfordzkiej, toczonej przez licealistów w Pałacu Prezydenckim, socjolog przytoczył słowa legendarnego opozycjonisty z czasów PRL.
Prof. Andrzej Zybertowicz, jako juror, w swoim 2,5 minutowym podsumowaniu debaty powiedział wówczas m.in.:
„Wtedy nie uświadamialiśmy sobie, w jakiej rzeczywistej kondycji jest władza. Tak jak do dziś wielu obserwatorów i komentatorów Okrągłego Stołu nie uświadamia sobie, jak głęboka prawda była w komentarzu Andrzeja Gwiazdy po rozmowach Okrągłego Stołu, który powiedział, że podczas obrad Okrągłego Stołu ‘władza podzieliła się władzą z własnymi agentami’”.
Moskwa: Uderzyć po kieszeni
Wśród składających pozew znaleźli się m.in. Władysław Frasyniuk, Zbigniew Bujak, Aleksander Hall czy Adam Strzembosz. W procesie w pierwszej instancji pozywająca grupa uczestników tamtych rozmów domagała się przeprosin w największych mediach w kraju, co generowało koszt sięgający ok. 1,5 mln zł. Tekst przeprosin zawierał też m.in. sformułowanie o „słowach nikczemnych”.
Strona pozywająca nie chciała też słyszeć o żadnych krokach pojednawczych, a jeden z powodów, Jacek Moskwa, nie ukrywał powodów pozwu:
Uważam, że po prostu tego typu wypowiedzi należy tępić. I proces sądowy, i sowite uderzenie po kieszeni jest po prostu rodzajem wypleniania z życia politycznego tak zwanego języka nienawiści.
„Prawo jako narzędzia walki politycznej”
Zybertowicz udowadniał, że w procesie obrad Okrągłego Stołu udokumentowano 21 przypadków agentów służb PRL. Podkreślał też autorytet Andrzej Gwiazdy, który wywodził się tego samego środowiska, co pozywająca grupa osób, ale był przeciwny negocjacjom z władzami PRL.
Przywołałem w debacie Andrzeja Gwiazdę, który jest świadkiem historii. To nie jest tylko komentator, który mówi: „mnie się wydaje…”. To jest zasłużony opozycjonista, Kawaler Orderu Orła Białego. Jeśli nie będziemy mogli w debacie publicznej przywoływać głosów świadków historii, to będzie to efekt mrożący i dla badaczy, i dla dziennikarzy.
— mówił prof. Zybertowicz podczas jednego z wywiadów.
Okaże się wówczas, że sięganie po instrumenty prawa cywilnego jako narzędzia walki politycznej jest akceptowane przez sądy w Polsce.
— ostrzegał.
Wniosek o kasację wyroku ma być wysłany w ciągu najbliższych tygodni.
CZYTAJ TEŻ: UJAWNIAMY. Kuriozalna ocena sądu na temat legendy opozycji w PRL: Andrzej Gwiazda to tylko „komentator”, nie „świadek historii”
Sławomir Cedzyński/wPolityce.pl
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/753761-jest-odpowiedz-prof-zybertowicza-bedzie-wniosek-o-kasacje
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.