„SAFE to szantaż moralny i trzeba od tego uciekać. […] Zablokowanie naszych możliwości obronnych, jakie wprowadzi ten program, pokazuje, że trzeba zrobić wszystko, żeby do tego nie dopuścić” – powiedziała prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich Jolanta Hajdasz w „Salonie Dziennikarskim”, wspólnej audycji portalu wPolityce.pl i Radia Warszawa, transmitowanej na antenie Telewizji wPolsce24. Gośćmi Marcina Wikły byli również Piotr Semka, publicysta tygodnika „Do Rzeczy”, Jacek Łęski, publicysta Telewizji wPolsce24 oraz Andrzej Rafał Potocki, publicysta tygodnika „Sieci”.
Wczoraj szef BBN Sławomir Cenckiewicz na antenie Polsat News wyjaśnił, jakie zastrzeżenia budzi planowane wdrożenie programu SAFE, w ramach którego polski rząd będzie mógł skorzystać z ok. 43,7 mld euro w postaci oprocentowanych pożyczek i wydać je na inwestycje w obronność. Cenckiewicz zwrócił uwagę na kwestię suwerennościową, czyli kwestię warunkowości.…
Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów
Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.
Kliknij i wybierz e-prenumeratę.Wchodzę i wybieram
Jeżeli masz e-prenumeratę, Zaloguj się
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/753756-tylko-u-nas-jolanta-hajdasz-safe-to-szantaz-moralny