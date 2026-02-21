Prawo i Sprawiedliwość w odpowiedzi na szkodliwe działania i decyzje obecnych władz dotyczących obronności, zaprezentowało kilka nowych propozycji programowych dla polskiej armii. W mediach społecznościowych pojawiły się grafiki i nagrania, gdzie największa partia opozycyjna wylicza m.in. sposoby zapewnienia stabilnego finansowania obronności. Właśnie temu poświęcona jest dzisiejsza konwencja programowa PiS.
„Rząd Tuska funduje nam chaos w obronności”
Prawo i Sprawiedliwość w mediach społecznościowych powoli odsłania kulisy propozycji programowych. Publikuje infografiki pod hasłem „Czas na bezpieczną Polskę”, dotyczące potrzeb i problemów polskiej armii.
Rząd Tuska funduje nam chaos w obronności. Bez stabilnego finansowania MON nie ma stabilnego państwa. Bez budżetu nie ma armii. Bez armii nie ma bezpieczeństwa. Proste
— podkreślono w jednym z wpisów.
Stabilne finansowanie armii to fundament bezpieczeństwa państwa. Budżet obronny nie może być workiem na wszystko. Wojsko musi mieć pewne pieniądze
c — wskazuje PiS przy kolejnej grafice, gdzie przedstawiono trzy propozycje:
-Budżet MON tylko na wojsko
-Zakaz finansowania innych zadań z budżetu obronnego
-Zadłużenie na armię spłacane spoza budżetu MON
Silna armia zaczyna się od stabilnych pieniędzy. Nie od haseł, tylko od realnych źródeł finansowania. To są konkretne rozwiązania, które wzmacniają bezpieczeństwo państwa
— czytamy w kolejnym wpisie.
Prawo i Sprawiedliwość proponuje tutaj takie rozwiązania, jak:
-Podatek bankowy na armię
-1,5 proc. PIT na obronność
-Koniec kreatywnej księgowości
Konwencja w Stalowej Woli
Pod hasłem „Czas na bezpieczną Polskę” odbywa się dziś konwencja w Stalowej Woli, na którą zapraszają w mediach społecznościowych politycy PiS.
Dziś stolicą polskiej obronności jest Stalowa Wola. O 12:00 rozpocznie się konwencja Prawa i Sprawiedliwości Czas Na Bezpieczną Polskę. Miejsce jest nieprzypadkowe - Huta Stalowa Wola była przez lata niszczona przez pierwszy rząd Tuska. Rząd PiS proces budowy silnej i bezpiecznej Polski oparł m. in. na odbudowie HSW
— pisze na portalu X Mariusz Błaszczak, przewodniczący klubu parlamentarnego.
Szanowni państwo, zapraszamy państwa na konferencję dotyczącą armii Rzeczypospolitej, tego jak ma być rzeczywiście ukształtowana armia Rzeczypospolitej, o godzinie 12:00 w najbliższą sobotę. Wszystkich państwa zapraszamy i chcę powiedzieć bardzo jasno, że zagrożenie dla armii, które realizuje pan Donald Tusk, musi zostać odrzucone. Musimy zbudować silną armię. Musimy nie pozwolić na likwidację wojsk obrony terytorialnej, które realizuje właśnie teraz Donald Tusk. Musimy nie zgodzić się, żeby cała produkcja polskiej armii zależała tylko od Niemiec i żeby nasz sojusz ze Stanami Zjednoczonymi był odrzucony, bo to właśnie Stany Zjednoczone są fundamentem naszego bezpieczeństwa w oparciu o siłę polskiej armii. Do zobaczenia w sobotę w Stalowej Woli
— mówił Antoni Macierewicz, wiceprezes PiS, w nagraniu opublikowanym wczoraj na portalu X.
Kiedy świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński i Prawo i Sprawiedliwość przestrzegali przed Rosją, Platforma szykowała reset. Kiedy my zbroiliśmy polską armię, oni głosowali przeciwko. Dziś także Polska stoi przed wielkimi wyzwaniami geopolitycznymi. Dlatego warto śledzić debatę Prawa i Sprawiedliwości w Stalowej Woli poświęconą obronności
— mówi z kolei były wiceminister obrony Marcin Ociepa na opublikowanym w mediach społecznościowych nagraniu.
Z kolei poseł Przemysław Czarnek porusza temat programu SAFE.
To już dziś w Stalowej Woli o 12:00, alternatywa 2.0 dla obrony narodowej. Pan prezes Jarosław Kaczyński, wicepremier Mariusz Błaszczak, ludzie zajmujący się bezpieczeństwem w czasie naszych rządów, a także wielu, wielu ekspertów między innymi na temat programu SAFE
— zapowiada.
SAFE, o którym wiemy coraz więcej, bo nawet Sikorski już zaczął gadać w sposób zupełnie otwarty. Przy tym, co mówił, że jak będziemy mieli problem ze spłatą pożyczki w złotówkach, to możemy zawsze wejść do strefy euro. To, co powiedział wczoraj, potwierdza naszą teorię. Program SAFE to jest również kaganiec niemieckiej, który będzie nas zmuszał do wejścia do strefy euro
— podkreśla, przypominając wypowiedź wicepremiera Sikorskiego o tym, że „w naszym traktacie akcesyjnym jest obowiązek przystąpienia do waluty euro”.
Otóż, panie Sikorski, nigdy w życiu. Suwerenność monetarna jest gwarancją naszej niepodległości, suwerenności państwowej, suwerenności narodu polskiego. SAFE natomiast, który miałby dać na przykład 10 miliardów złotych pana koledze z koalicji obywatelskiej, posłowi Poncyljuszowi, co czytamy w prasie, jest nie do przyjęcia. Nasze dzieci i wnuki nie będą spłacały waszych pożyczek przez następne 55 lat i też na sprzęt, którego nie możemy kupić tam, gdzie on jest, i to taki, który jest nam naprawdę niezbędny do tego, żeby bronić się przed ruskimi. O tych między innymi absurdach programu SAFE dzisiaj w Stalowej Woli
— zapowiada Czarnek.
X/FB/pis.org/Joanna Jaszczuk
