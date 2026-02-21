„Jakakolwiek rozmowa z Włodzimierzem Czarzastym ma sens tylko pod warunkiem, że dotyczy tego, czego on nie chce wyjaśniać. […] I jeżeli on myśli, że ktoś o tym zapomni – nie, nikt tego nie zapomni, będziemy za nim chodzić i o to pytać. Uważam, ze Czarzasty powinien odejść” – powiedział publicysta Telewizji wPolsce24 Jacek Łęski w „Salonie Dziennikarskim”, wspólnej audycji portalu wPolityce.pl i Radia Warszawa, transmitowanej na antenie Telewizji wPolsce24. Gośćmi Marcina Wikły byli również Jolanta Hajdasz, prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Piotr Semka, publicysta tygodnika „Do Rzeczy” oraz Andrzej Rafał Potocki, publicysta tygodnika „Sieci”.
Prezydent Karol Nawrocki zawetował nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, przekładając jednocześnie własny projekt ustawy. Z kolei marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował w Sejmie, że podjął decyzję o szerokich konsultacjach prezydenckiej ustawy i przekazaniu jej do opinii Komisji Weneckiej.
„Czarzasty spłaca długi za polityczną ochronę”
Do tej kwestii nawiązali publicyści. W opinii Piotra Semki „specjalnością Donalda Tuska jest wynajdowanie ludzi, którzy wykonują za niego brudną robotę niszczenia prestiżu aktualnego przeciwnika politycznego”.
W przypadku śp. Lecha Kaczyńskiego do tej roli został wynajęty Palikot. W tej chwili pan Czarzasty spłaca swoje zobowiązania wobec Donalda Tuska, który przykrył go parasolem ochronnym wobec zasadnych pytań o jego bardzo niepokojące znajomości, sięgające daleko w Moskwę i Palikot został po pewnym czasie porzucony jako wykorzystane narzędzie. Nie wątpię, że tak samo będzie z Czarzastym. Natomiast póki co Czarzasty spłaca długi za polityczną ochronę ze strony Tuska, wchodząc w rolę człowieka, który ma przyzwyczajać Polaków do lekceważącego się wyrażania o prezydencie
— wskazał publicysta tygodnika „Do Rzeczy”.
„Uważam, że Czarzasty powinien odejść”
Jacek Łęski uważa, że „jakakolwiek rozmowa z Włodzimierzem Czarzastym ma sens tylko pod warunkiem, że dotyczy tego, czego on nie chce wyjaśniać”.
Mamy z nim jeden temat do rozmowy, czyli wyjaśnienie wszystkich okoliczności związanych z panią Swietłaną Czestnych. Wszystkie inne tematy nie mają znaczenia w tym kontekście. I jeżeli on myśli, że ktoś o tym zapomni – nie, nikt tego nie zapomni, będziemy za nim chodzić i o to pytać. Uważam, że Czarzasty powinien odejść
— zastrzegł publicysta Telewizji wPolsce24.
Andrzej Rafał Potocki zgodził się z Jackiem Łęskim.
Osobiście też już od pewnego czasu nie komentuje tego, co mówi Czarzasty, bo mnie to nie interesuje. Dziękujemy towarzyszowi Czarzastemu i niech on wyjaśni te sprawy, o których wspominał Jacek Łęski
— podkreślił publicysta tygodnika „Sieci”.
Jolanta Hajdasz zwróciła uwagę na fakt, że nic nie jest przypadkowe.
To absolutnie systemowy plan uruchomienia przemysłu pogardy względem prezydenta Nawrockiego. Czarzasty będzie atakował pana prezydenta, robiąc wszystkim wodę z mózgu, jeśli chodzi o wetowanie ustaw. Miejmy świadomość, że to jest systemowe działanie, to nie jest przypadek
— zaznaczyła prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.
Telewizja wPolsce24/not. Natalia Wierzbicka
