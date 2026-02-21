Jaka będzie decyzja prezydenta Karola Nawrockiego ws. ustawy dotyczącej pożyczki z programu SAFE? Europoseł Konfederacji Ewa Zajączkowska-Hernik przedstawiła najważniejsze argumenty, które przemawiają za jej zawetowaniem. „Ten program może popierać tylko idiota albo zdrajca. Komisja Europejska może szantażować Polaków przed wyborami - albo zagłosujecie na koalicję brukselskich pachołków pod przewodnictwem Tuska, albo zablokujemy wam środki na zbrojenia” - napisała w mediach społecznościowych Zajączkowska-Hernik.
Ustawa, na podstawie której rząd Donalda Tuska będzie mógł zaciągnąć 200 mld zł pożyczki z programu SAFE, przeszła proces legislacyjny zaledwie w kilka dni. Parlamentarzyści nie mieli nawet czasu na przeczytanie odpowiednich dokumentów. O przedstawienie szczegółów planowanej pożyczki z programu SAFE zwrócił się do rządu w czasie Rady Bezpieczeństwa Narodowego prezydent Karol Nawrocki, ale dwie doby później ustawa została już przepchnięta w Sejmie. Równie szybko prace zakończył Senat. Odrzucono niemal oczywiste poprawki PiS, które miały gwarantować zabezpieczenie interesu Polski i polskiej zbrojeniówki, przy zawieraniu kontraktów na dostawy uzbrojenia dla naszej armii.
Po krótkim pobycie w Sejmie ustawa trafi ostatecznie na biurko prezydenta. Jego podpis jest konieczny, ponieważ umowa pożyczki nakłada na budżet państwa duże obciążenia finansowe. Nakłada także kaganiec warunkowości przy przekazywaniu unijnych pieniędzy oraz wyklucza kupowanie sprzętu poza UE. W ocenie wielu ekspertów spowoduje to znaczące opóźnienie procesu wyposażania naszej armii w nowoczesny sprzęt.
Dlaczego prezydent powinien zawetować ustawę o SAFE?
Politycy rządzącej koalicji nie zważając na argumenty i wątpliwości dotyczące wieloletniej pożyczki z SAFE, nazywają wszystkich jej przeciwników zdrajcami. Goszcząc na poligonie w podwarszawskiej Zielonce, premier Donald Tusk domagał się, aby nikt nie ośmielił się zablokować pożyczki z SAFE. Ten apel był skierowany w pierwszej kolejności do prezydenta Karola Nawrockiego, od którego decyzji zależą dziś losy karkołomnej ustawy uprawniającej rząd Tuska do zaciągnięcia 200 mld zł wieloletniej pożyczki o zmiennej stopie oprocentowania z programu SAFE. Europoseł Konfederacji Ewa Zajączkowska-Hernik uważa, że prezydent RP nie ma właściwie wyjścia i musi zawetować tę ustawę. Wylicza najważniejsze powody takiej decyzji.
Ten program może popierać tylko idiota, albo zdrajca.
Oto 5 głównych powodów dlaczego prezydent Nawrocki powinien zawetować program SAFE i dlaczego antypolska banda z koalicji Tuska tak wściekle atakują każdego, kto tego długu nie popiera
• To unijny dług 44 miliardy euro (ok. 185 miliardów złotych), który Polska ma spłacać przez kolejne 45 lat i z którego najbardziej skorzystają Niemcy
• Rząd ściemniał, że „90 proc. środków pozostanie w polskich firmach” - pełnomocnik rządu ds. programu SAFE zdradziła, że wystarczy, aby np. niemiecka firma założyła spółkę-córkę w Polsce i produkowała na naszym terenie i już będzie mogła czerpać garściami z naszej pożyczki.
• Program objęty jest unijnym mechanizmem warunkowości, czyli von der Leyen i jej brukselska klika będzie mogła w każdej chwili zablokować nam te środki, jeśli tylko coś im się nie spodoba - np. rząd w Polsce
• Komisja Europejska może szantażować Polaków przed wyborami - albo zagłosujecie na koalicję brukselskich pachołków pod przewodnictwem Tuska, albo zablokujemy wam środki na zbrojenia. Właśnie coś takiego dzieje się teraz przed wyborami na Węgrzech!
• Nawet minister Sikorski przyznał, że pożyczając na SAFE w euro ponosimy ryzyko kursowe, ale można się przed tym zabezpieczyć przyjmując euro - nie, dziękuję! Koalicja Tuska chce nas w ten sposób przymuszać do rezygnacji z polskiego złotego!
To już wiecie dlaczego koalicja Tuska tak bardzo tego pragnie i ma pianę na ustach, gdy tylko ktoś się temu sprzeciwia - to deal z ich berlińsko-brukselskimi panami, którzy w zamian za wsparcie dla niemieckiego przemysłu pomogą im utrzymać władzę w Polsce.
Oczywiście, że popieram inwestycje w polskie zbrojenia, ale nie wolno zadłużać naszych dzieci i wnuków, żeby zrobić dobrze niemieckim firmom i unijnym pseudoelitom, które swoim mechanizmem warunkowości mogą nas szantażować przez dekady! Jeśli się zgadzacie, podajcie dalej!
— napisała w mediach społecznościowych europoseł Ewa Zajączkowska-Hernik z Konfederacji.
