TYLKO U NAS. Andrzej Potocki o hejcie na Martę Nawrocką: Mamy do czynienia z wojną światów

  • Polityka
„Wywiad Marty Nawrockiej od początku był wywiadem obserwowanym i sterowanym, zanim jeszcze został przeprowadzony, czego dowodem jest publikacja w ‘Newsweeku’. Mamy do czynienia z wojną światów. Świat Magdaleny Środy i targowiska próżności, którzy nie mają nic do powiedzenia, poza puszeniem się. Wszystko tam zieje pustką. Marta Nawrocka pochodzi z innego normalniejszego świata, gdzie szczęścia szuka się blisko siebie, czyli w rodzinie” – powiedział publicysta tygodnika „Sieci” Andrzej Rafał Potocki w „Salonie Dziennikarskim”, wspólnej audycji portalu wPolityce.pl i Radia Warszawa, transmitowanej na antenie Telewizji wPolsce24. Gośćmi Marcina Wikły byli również Jolanta Hajdasz, prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Piotr Semka, publicysta tygodnika „Do Rzeczy” oraz Jacek Łęski, publicysta Telewizji wPolsce24.

