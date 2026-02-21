33,2 proc. ankietowanych uważa, że ich poziom życia po wyborach parlamentarnych w 2023 r. pogorszył się; 28,2 proc. respondentów ocenia, że się poprawił - wynika z sondażu UCE Research dla Onetu.
Uczestnikami badania były osoby zamieszkałe w miastach powyżej 50 tys. mieszkańców. Zadano im pytanie, jak od ostatnich wyborów parlamentarnych, które odbyły się w październiku 2023 r., zmienił się ich poziom życia.
W ocenie 33,2 proc. respondentów od czasu wyborów do polskiego parlamentu ich poziom życia uległ pogorszeniu (22,8 proc. wybrało opcję „raczej się pogorszył”, a 10,4 proc. „zdecydowanie się pogorszył”). Poprawę swojej sytuacji zadeklarowało z kolei 28,2 proc. badanych (11,8 proc. odpowiedziało, że ich poziom życia „zdecydowanie się poprawił”, a 16,4 proc., że „raczej się poprawił”).
32,2 proc. na tak zadane pytanie odpowiedziało, że nic się nie zmieniło. 6,5 proc. respondentów nie potrafiło dokonać oceny.
Sondaż został zrealizowany przez UCE Research dla Onetu 19 i 20 lutego br. na próbie 1021 dorosłych Polaków zamieszkałych w miejscowościach powyżej 50 tys. Badanie przeprowadzono metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview).
