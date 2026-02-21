Senator Krzysztof Kwiatkowski zamieścił na portalu X nagranie, na którym występuje wspólnie z ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym Waldemarem Żurkiem. I być może nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie to, na co zwracają uwagę komentatorzy, że senator pod koniec zeszłego roku został skazany nieprawomocnym wyrokiem. Kwiatkowski informował, że złoży apelację od wyroku. Czy w tym przypadku Żurek powinien występować na filmku z Kwiatkowskim?
Filmik zaczyna się od poczęstowania Żurka… łódzką zalewajką. Następnie Kwiatkowski mówi o zajęciu się przez Żurka sprawą osób w spektrum autyzmu, które zmagają się z różnymi biurokratycznymi barierami. W tym przypadku Żurek mówił o konieczności zdawania przez takie osoby matury z przedmiotów, z którymi sobie gorzej radzą. Minister sprawiedliwości poinformował, że rozmawiał już w tej sprawie z minister edukacji narodowej. Następnie Kwiatkowski mówi o zorganizowaniu konferencji na ten temat w Senacie, która miałaby się odbyć pod patronatem Żurka.
„A to ciekawe…”
I choć sprawa jest oczywiście słuszna, to spotkanie osoby skazanej nieprawomocnym wyrokiem z prokuratorem generalnym może budzić pewien niesmak.
Człowieku, jesteś po (nieprawomocnym) wyroku karnym!!
— napisał Wojciech Biedroń, dziennikarz telewizji wPolsce24.
Czy prokuratur generalny powinien się spotykać z osobą skazaną w pierwszej instancji, w czasie kiedy przed nami apelacja? Jak to rzutuje na pracę prokuratury w tej sprawie? PS. Żyjemy w republice bananowej czy tam żurkowej i to są standardy wyraźnie niższe od tych niezbyt wygórowanych pozostawionych przez ministra Ziobro
— napisał z kolei Łukasz Jankowski z Radia Wnet.
Z kolei poseł Marcin Józefaciuk zwrócił uwagę na inny problem.
A to ciekawe, ostatnie odpowiedzi MEN na dezyderaty do Komisji do spraw Petycji w sprawie zniesienia matury z matematyki dla osób z dyskalkulią co innego świadczą. Wręcz wskazują jak jest dobrze. Nieważne, że Rzecznik Praw Dziecka wprost taki przymus nazywa torturą
— napisał poseł.
Skazanie Kwiatkowskiego
W listopadzie 2025 roku warszawski sąd okręgowy wymierzył kary 8 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu senatorowi, b. prezesowi NIK Krzysztofowi Kwiatkowskiemu oraz 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu b. szefowi klubu PSL Janowi Buremu w sprawie dotyczącej obsadzania stanowisk w NIK.
To nieprawomocny finał toczącego się od 2018 r. procesu dotyczącego zarzutów nadużycia władzy przy obsadzaniu stanowisk w Najwyższej Izbie Kontroli w 2013 r.
Akt oskarżenia w tej sprawie został skierowany przez prokuraturę w sierpniu 2017 r. Kwiatkowskiemu zarzucono cztery przestępstwa m.in. nadużycia władzy w związku z postępowaniami konkursowymi na stanowiska dyrektora delegatury NIK w Łodzi, wicedyrektora delegatury w Rzeszowie i wicedyrektora departamentu środowiska Izby. Natomiast Bury został m.in. oskarżony o podżeganie do nadużycia władzy przy okazji konkursów na stanowiska dyrektora delegatury NIK w Rzeszowie i jego zastępcy.
Sąd uniewinnił Kwiatkowskiego od jednego z czterech zarzutów, a Burego uniewinnił od jednego z trzech zarzutów. Obaj byli obecni dziś w sądzie - zgodzili się na podawanie nazwisk.
Kara „w zawiasach”
W sprawie oskarżony był też b. wicedyrektor rzeszowskiej delegatury NIK Paweł A. Jemu również sąd wymierzył karę sześciu miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu.
Kary wobec wszystkich oskarżonych zostały zawieszone na okres próby dwóch lat. Jednocześnie sąd wymierzył grzywny - Kwiatkowskiemu i Buremu po 50 tys. zł, zaś Pawłowi A. - 30 tys. zł.
Sąd wymierzając kary zobligowany był do uwzględnienia, że swoim zachowaniem oskarżeni godzili w tak fundamentalne dobro prawne, jakim jest autorytet i prawidłowość funkcjonowania Najwyższej Izby Kontroli oraz w interes prywatny osób startujących w konkursach. Tak wymierzone kary, zdaniem sądu, są słuszne i sprawiedliwe
— mówiła w uzasadnieniu wyroku sędzia Izabela Szumniak.
PAP/X/Oprac. Kamil Kwiatek
