Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zamieściła w mediach społecznościowych zdjęcie jak je pierogi, odpowiadając na prowokację ze strony… fałszywego konta podszywającego się pod klub parlamentarny Centrum.

Spór w Polsce 2050 doprowadził do rozpadu partii. Po zwycięstwo Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz w wyborach na nową przewodniczącą partii, grupa posłów zgromadzona wokół jej rywalki Pauliny Hennig-Kloski opuściła formację i założyła własny klub poselski Centrum.

Konflikt

Relacje pomiędzy obiema formacjami tworzącymi koalicję 13 grudnia nie należą do najlepszych.

Teraz Hennig-Kloska skrytykowała Pełczyńską-Nałęcz na antenie Polskiego Radia w likwidacji.

Jeżeli spojrzymy na poglądy pani minister, to one są skrajnie lewicowe, zwłaszcza jeżeli chodzi o kwestie gospodarcze

— powiedziała.

Podszycie się pod „Centrum”

Na wpis zareagowało konto w serwisie X o nazwie „Klub Parlamentarny Centrum”, które podszywa się w istocie pod ten klub, co zresztą jest wprost napisane w jego opisie. Konto zostało bowiem oznaczone jako „parodystyczne”.

Pełczyńska - Nałęcz robi herbatę z wody po pierogach

— szydziło konto.

Pierogi Pełczyńskiej-Nałęcz

Na wpis zareagowała Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, która próbowała w żartobliwy sposób odpowiedzieć na ten przytyk, publikując zdjęcie, na którym je pierogi a obok stoi kubek, zapewne z herbatą.

Nie wiemy jednak, czy Pełczyńska-Nałęcz chciała popisać się poczuciem humoru i wiedziała, że odpisuje fałszywemu kontu, czy też po prostu dała się nabrać i myślała, że to atak ze strony jej niedawnych politycznych kolegów.

Adrian Siwek/X/Polskie Radio

