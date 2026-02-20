TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Morawiecki wyjdzie z PiS? Bocheński: Nie wyobrażam sobie czegoś takiego. Wyborcy oczekują od nas pokonania Tuska

Tobiasz Bocheński zabrał głos na temat potencjalnego kandydata PiS na premiera. / autor: Fratria
Tobiasz Bocheński zabrał głos na temat potencjalnego kandydata PiS na premiera. / autor: Fratria

Wyborcy oczekują od nas pokonania Donalda Tuska, żeby nie było SAFE-u, żeby nie było Mercosuru, żeby porodówki nie były likwidowane, żeby bezrobocie nie rosło. To interesuje wyborców, a nie jakieś indywidualne ambicje poszczególnych osób” - powiedział Tobiasz Bocheński, europoseł PiS na antenie Telewizji wPolsce24.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński na antenie Radia Maryja przekazał, że dokonał już wyboru kandydata jego formacji na premiera. Nazwisko tej osoby ma być zaprezentowane prawdopodobnie w marcu.

Tylko prezes wie

Tobiasz Bocheński został zapytany na antenie Telewizji wPolsce24 o to, czy wie jaką decyzję podjął prezes Prawa i Sprawiedliwości.

Tylko pan prezes wie, jaką decyzję podjął

—odparł.

Polityk był dopytywany, jakie są jego przeczucia dotyczące tej sprawy.

Nawet gdybym przeczuwał, to bym państwu nie powiedział i państwo też to wiecie. Musimy pozostawić ten suspens dotyczący kandydata Prawa i Sprawiedliwości na premiera i lidera kampanii wyborczej, który będzie prezentował program, którego zaprezentuje nasz lider pan prezes Kaczyński i który będzie jedną z najważniejszych twarzy jednej z najdłuższych kampanii wyborczych w najbliższym czasie. Będzie ona się toczyła ponad rok i sześć miesięcy po to, żeby odsunąć Donalda Tuska od władzy

— wskazał.

Tobiasz Bocheński odniósł się także do medialnych spekulacji dotyczących tego, że istnieje „giełda nazwisk” potencjalnego kandydata na premiera.

Nie wiem, czy istnieje jakakolwiek giełda. Wiem, że dziennikarze w różnych mediach piszą różne rzeczy. Wiem, że to jest decyzja pana prezesa Kaczyńskiego i nie było żadnej giełdy, nie było żadnego castingu. To było bardzo poważne rozważanie pana prezesa Kaczyńskiego dotyczące tego, jakie najlepsze kroki należy podjąć, aby prawica była zjednoczona, dynamiczna i odsunęła Donalda Tuska od władzy

— zaznaczył.

Rozłam w PiS

Tobiasz Bocheński został zapytany także o doniesienia dotyczące rzekomego rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości. Według rewelacji medialnych były premier Mateusz Morawiecki miałby rozważać opuszczenie formacji.

Nie wyobrażam sobie czegoś takiego. Żaden z polityków związanych z Mateuszem Morawieckim ani on sam nigdy czegoś takiego nie powiedzieli

— wskazał.

Uważam, że to raczej złe języki tak mówią, które by bardzo chciały podziału Prawa i Sprawiedliwości, bo każdy podział PiS byłby na korzyść albo Grzegorza Brauna, albo Donalda Tuska. Nie wyobrażam sobie, aby jacyś politycy w obozie Prawa i Sprawiedliwości chcieliby być rozłamowcami, bo byliby zdrajcami prawicy

— zaznaczył.

— podkreślił.

Jedna drużyna

Europoseł zwrócił uwagę, że w Prawie i Sprawiedliwości toczy się dyskusja dotycząca kierunku i programu.

Są różne wizje. Jesteśmy pluralistycznym środowiskiem. Mamy bardzo kompetentnych polityków, którzy potrafią się nawet o bardzo szczegółowe kwestie dotyczące obronności spierać, ale to nie zmienia faktu, że Prawo i Sprawiedliwość pozostaje zjednoczonym

— powiedział.

Odsuniemy już te wszystkie na dyskusje na bok, kiedy pan prezes przedstawi już kandydata, bo wszyscy muszą na niego pracować, bo jesteśmy biało-czerwoną drużyną

— podkreślił.

Synergia

Dzień wcześniej na antenie Telewizji wPolsce24 była premier Beata Szydło zaapelowała do swoich kolegów z Prawa i Sprawiedliwości, aby zaniechali oni sporów. Wskazała ona, że jeżeli ktoś stawia tylko na swoją karierę, myśli tylko o sobie i próbuje pod to podporządkować politykę ugrupowania, to ten nigdy nie wygra.

Ja się domyślam, kogo pani premier miała na myśli, a ponieważ tylko się domyślam, a z nią nie rozmawiałem, to nie mogę tego powiedzieć

— zaznaczył Bocheński.

Polityka działa na zasadzie synergii. Są indywidualne ambicje, to indywidualnie nic się nie da zdziałać

— podkreślił.

Adrian Siwek/wPolsce24

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

