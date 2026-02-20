„W Polsce każdy, kto ma udziały, może je dowolnie sprzedać, to cały pic na wodę tutaj fotomontaż polega na tym, że jak już dokapitalizują spółkę, to ten gość sprzeda udziały po prostu jakiejś spółce niemieckiej, jakieś już wcześniej umówionej po to, żeby nie Niemcom dawać, tylko Polakowi dawać” - powiedział poseł Marek Jakubiak w rozmowie z Emilią Wierzbicki i Wojciechem Biedroniem na antenie Telewizji wPolsce24, komentując sprawę Pawła Poncyljusza.
Marek Jakubiak na antenie Telewizji wPolsce24 zwrócił uwagę na niezwykły pośpiech rządzących w sprawie kredytu z programu SAFE.
Wziąłem kilkadziesiąt kredytów w życiu takich bardzo poważnych. Ale nie widziałem takiego parcia, takiej determinacji w bankach, żeby mi wpychać na siłę wszystko. Musiałem wszystko wywalczyć
— wskazał.
Ale też były sytuacje takie, gdzie całego kredytu nie wykorzystałem, ponieważ proszę państwa, odwieczne prawo jest takie, że pożycza się czyjeś, a oddaje się swoje
— zauważył.
To nie koniec
Marek Jakubiak odniósł się także do bulwersujących informacji związanymi ze sprawą byłego posła m.in. Platformy Obywatelskiej Pawła Poncyljusza.
Ma farta. Za 2 miliony kupił spółkę, która dokapitalizowana będzie w wysokości 11 miliardów złotych
— powiedział.
To nie jest koniec tej tragedii, bo to jest początek dopiero tej tragedii. W Polsce każdy, kto ma udziały, może je dowolnie sprzedać, to cały pic na wodę tutaj fotomontaż polega na tym, że jak już dokapitalizują spółkę, to ten gość sprzeda udziały po prostu jakiejś spółce niemieckiej, jakieś już wcześniej umówionej po to, żeby nie Niemcom dawać, tylko Polakowi dawać, a potem się okazało: „no co ja zrobię, Poncyljusz sprzedał, święto prawo”
— zaznaczył.
To jest tak szyte po prostu grubymi nićmi… Oni po prostu „na wydrę” idą
— dodał.
Ostrzeżenie
Marek Jakubiak przestrzegł przy okazji Pawła Poncyljusza.
Mam okazję go znać. On zawsze gdzieś około zbrojenówki działał. W WB Electronics ostatni raz go widziałem
— stwierdził.
Natomiast teraz to… Paweł, Ty na minę wchodzisz. Naprawdę chłopie, ty będziesz głównym winowajcą tego wszystkiego
— zauważył.
Spalą cię na stosie po prostu zwyczajnie
— przestrzegł.
Adrian Siwek/wPolsce24
