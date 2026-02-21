WIDEO

Co zrobić z pożyczką z SAFE? Jaki nie ma wątpliwości: "Z mechanizmem warunkowości żadne szczegóły nie mają już znaczenia"

Patryk Jaki przestrzegł przed mechanizmem warunkowości w programie SAFE.
Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Patryk Jaki w nagraniu opublikowanym w serwisie X wskazał, że program SAFE nie powinien zostać przyjęty. Zauważył, że obowiązująca w nim zasada warunkowości powinna zakończyć jakąkolwiek dyskusję na ten temat.

Sprawa SAFE jest banalnie prosta. Mechanizm warunkowości decyduje o wszystkim. Z mechanizmem warunkowości żadne szczegóły nie mają już znaczenia, dlatego że on oznacza, że kiedy zmieni się władza w Polsce, a przez 25 lat, kiedy będziemy spłacali ten kredyt, na pewno się zmieni, pieniądze z byle powodu zostaną zablokowane

— powiedział Patryk Jaki.

To jest tak samo, jak państwo bralibyście kredyt i można go wypowiedzieć z byle powodu, ale i tak będziecie musieli go spłacać. Dlatego Polska nie może się na to zgodzić

— zaznaczył.

Pożyczka SAFE

Sprawa pożyczki z SAFE wzbudza w Polsce ogromne kontrowersje. Rządzący robią wszystko, aby jak najszybciej przepchnąć rozwiązania, co do których istnieje wiele wątpliwości.

Jednym z nich jest mechanizm warunkowości, który może być w przyszłości elementem szantażu politycznego względem państw, które nie zgadzają się z polityką UE, tak jak było to w przypadku środków z Krajowego Planu Odbudowy.

Prawo i Sprawiedliwość w Senacie proponowało poprawkę do ustawy ws. SAFE stanowiącą, że w stosunku do środków z pożyczki nie może być wprowadzany „mechanizm warunkowości”, ale została odrzucona przez większość z koalicji 13 grudnia.

