Politycy PSL są wściekli na to, że prezydent zawetował ustawę o aktywnym rolniku z uwagi na to, że m.in. odebrałaby ona dopłaty tysiącom małych polskich gospodarstw. „Powoli zaczynamy przyzwyczajać się do krajobrazu politycznego z wetami prezydenta Karola Nawrockiego; zawetowanie ustawy o aktywnym rolniku pokazuje, że prezydent działa stricte politycznie - grzmiali posłowie Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Prezydent poinformował, że zawetował ustawę o aktywnym rolniku. Nowe przepisy miały rzekomo ograniczyć praktykę ubiegania się o płatności przez właścicieli gruntów nieprowadzących działalności rolniczej.
PSL-owcy w natarciu
Poseł Mirosław Orliński(PSL) zwrócił uwagę na konferencji prasowej w Sejmie, że jest to kolejne weto prezydenta Nawrockiego od objęcia przez niego urzędu prezydenta w sierpniu ubiegłego roku.
To pokazuje rzeczywiście, że nie można tutaj nie mieć odczucia, że prezydent Karol Nawrocki działa stricte politycznie i popiera to, co jego doradcy mu doradzają
— powiedział poseł PSL.
Polityk zaznaczył, że Polskie Stronnictwo Ludowe zawsze starało się szukać dobrych rozwiązań dla rolników.
Teraz po blisko 30 latach obowiązywania konstytucji trzeba spojrzeć także na strukturę polskiej wsi. I ta struktura w latach 90-tych sprawiała, że było 50-60 gospodarzy na danej wsi, a dzisiaj z reguły jest ich 5-6
— zauważył Orliński.
Krytyka wet
Poseł Marek Sawicki (PSL) powiedział, że powoli zaczyna się przyzwyczajać do krajobrazu politycznego z wetami prezydenta Nawrockiego.
Rzecz polega na tym, że te weta nie pochodzą z przekonań merytorycznych, a tylko i wyłącznie z bieżącej polityki
— ocenił poseł ludowców.
Atak na prezydenta
Minister rolnictwa Stefan Krajewski ocenił, że prezydent swoją decyzją pokazał, iż nie stoi po stronie rolników.
Prezydent Karol Nawrocki swoją decyzją pokazał, że nie stoi po stronie rolników, a tych, którzy na dopłatach się bogacą, kosztem prawdziwych rolników. Wiedząc, że ma słabych doradców, prosiłem o spotkanie, chcąc przedstawić fakty i wytłumaczyć potrzebę Aktywnego Rolnika. Niestety, Pan Prezydent nie znalazł czasu na rozmowę o sprawach ważnych dla rolników, a do decyzji wystarczyły partyjne instrukcje z Nowogrodzkiej
— zaznaczył minister.
Adrian Siwek/PAP
