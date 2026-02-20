Do sprawy wniosku o wydanie europejskiego nakazu aresztowania (ENA) wobec Zbigniewa Ziobry wylosowana została sędzia Joanna Grabowska - poinformowała rzecznik warszawskiego sądu okręgowego ds. karnych sędzia Anna Ptaszek.
Wcześniej sprawa wniosku Prokuratury Krajowej o wydanie ENA wobec b. ministra sprawiedliwości, posła PiS, który otrzymał azyl na Węgrzech, trafiła do b. kierownika sekcji międzynarodowej ds. karnych Sądu Okręgowego w Warszawie sędziego Dariusza Łubowskiego. Od czasu jej powstania w 2012 r. był on także jej jedynym członkiem.
12 lutego Prokuratura Krajowa złożyła jednak do SO wniosek o wyłączenie sędziego Łubowskiego z tej sprawy, a w uzasadnieniu wskazano „na szereg okoliczności uzasadniających wątpliwość co do bezstronności sędziego Dariusza Łubowskiego”. Wniosek ten został uwzględniony w czwartek, a sędzia Łubowski - odsunięty od orzekania w sprawie b. szefa MS.
Powodem tego była decyzja sędziego Łubowskiego ws. braku zgody na wydanie ENA wobec Marcina Romanowskiego. Sędzia nie uległ politycznym naciskom i wydał wyrok niezgodny z oczekiwaniami władz, co spowodowało podważenie jego „bezstronności”.
Decyzja
Podczas konferencji prasowej w siedzibie warszawskiego SO sędzia Ptaszek poinformowała, że tego samego dnia rano system losowania sędziów przydzielił nowego sędziego referenta do rozpoznania sprawy o wydanie ENA wobec Ziobry - to sędzia SO Joanna Grabowska.
Sędzia Ptaszek dodała, że w międzyczasie kierownictwo sądu pochyliło się nad podnoszonymi przez media i prawników argumentami, że jeśli sekcja międzynarodowa ds karnych „jest jednoosobowa, to losowanie sędziego jest iluzoryczne i że w tej sekcji powinna orzekać więcej niż jedna osoba”.
Do sekcji zostali przydzieleni dwaj nowi sędziowie, niezależnie od kierownika sekcji, pana sędziego (Tomasza) Grochowicza
— poinformowała sędzia Ptaszek.
Sędziowie
Są to sędziowie Joanna Grabowska i Grzegorz Krysztofiuk. Zaznaczyła także, że wszyscy troje sędziowie nie będą musieli „od zera” wdrażać się w zagadnienia, w związku z którymi przyjdzie im orzekać, jako że mają w tym zakresie odpowiednie doświadczenie i kompetencje.
Rzeczniczka warszawskiego SO ds. karnych Wyjaśniła, że przed powstaniem w 2012 r. sekcji międzynarodowej ds. karnych warszawskiego SO, w sprawach, które obecnie są przez nią rozpoznawane, orzekali wszyscy sędziowie zasiadający w VIII wydziale karnym, w tym m.in. właśnie sędziowie Grochowicz i Grabowska. Sędzia Krysztofiuk zaś - dodała - nie orzekał wcześniej w tym wydziale, ale posiada m.in. doktorat z zakresu prawa międzynarodowego, co daje mu odpowiednie kompetencje do pełnienia tej funkcji.
Sędzia Tomasz Grochowicz 10 lutego zastąpił sędziego Łubowskiego na stanowisku kierownika sekcji międzynarodowej ds. karnych - po tym, gdy prezes warszawskiego SO sędzia Beata Najjar zdecydowała o odwołaniu Łubowskiego z tej funkcji.
Adrian Siwek/PAP
