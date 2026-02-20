CBOS przedstawił wyniki ankiety dotyczącej poziomu poparcia i akceptacji działań rządu Donalda Tuska w lutym 2026 r. Wyglądają one fatalnie. Jeszcze gorzej oceniany jest sam premier, który w opinii większości powinien ustąpić ze stanowiska jak najszybciej.
W lutym br. aż 41 proc. ankietowanych przez CBOS było przeciwko rządowi koalicji 13 grudnia (spadek o 1 pkt proc. względem badania styczniowego). Popierało go zaledwie 34 proc. (wzrost o 1 pkt proc. względem stycznia), a 22 proc. wyraziło obojętność (bez zmian), a zdania na ten temat nie ma - tak samo jak w styczniu - 3 proc. ankietowanych.
Polacy mocno niezadowoleni z rządu
Jeszcze gorzej wygląda ocena efektów działań rządu Donalda Tuska. Negatywną notę wystawiło mu 52 proc. Polaków (wzrost o 1 pkt proc.), a pozytywną 35 proc. respondentów (spadek o 2 pkt proc.). Brak sprecyzowanej opinii na temat pracy rządu deklaruje 14 proc. respondentów (wzrost o 2 pkt proc.).
Wyjątkowo czarno wypada ocena polityki gospodarczej rządu. Jego działania w tej sferze negatywnie ocenia 53 proc. (wzrost o 4 pkt proc.), a pozytywnie 36 proc. respondentów (spadek o 3 pkt proc.). Z kolei 11 proc. badanych nie ma zdania na ten temat (spadek o 1 pkt proc.).
Duże rozczarowanie Tuskiem
Sondażownia odnotowała także spadek notowań premiera. Niezadowolenie z faktu, że Donald Tusk sprawuje funkcję szefa rządu, wyraziło w lutym 54 proc. (wzrost o 1 pkt proc.), a zadowolenie 35 proc. badanych (spadek o 1 pkt proc.). Z kolei 12 proc. wybrało odpowiedź „trudno powiedzieć” (wzrost o 1 pkt proc.).
Badanie zrealizowano w dniach od 5 do 16 lutego 2026 r. na próbie liczącej 967 osób (w tym: 60,2 proc. metodą CAPI, 24,1 proc. – CATI i 15,7 proc. – CAWI).
CZYTAJ TAKŻE: Polskie firmy podbijają Niemcy? Tusk żonglując piłką obwieścił wielki sukces. Jest reakcja: „Pan wie, co to samobój!?”
Robert Knap/PAP
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/753716-fatalne-notowania-rzadu-tuska-jeszcze-gorsze-samego-premiera
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.