Marcin Józefaciuk, poseł niezrzeszony, który został wyrzucony z Koalicji Obywatelskiej, przyznał, że jest zawiedziony tym, jak wygląda polityka w Polsce. „Chyba wszyscy myślą, że poseł ma trochę większą sprawczość, że trochę więcej może – a tak nie jest” - wskazał w rozmowie z Zero.pl.
Polityk przyznał, że nie podoba mu się to, jak wygląda polityczna rzeczywistość.
Okazało się, że polityka to praca grupowa. Ale czasami to oznacza granie do jednej bramki, gdzie tylko jedna osoba steruje, a ty musisz się dostosować. Jeżeli się nie dostosujesz, to się z tobą nie rozmawia i nagle przestajesz cokolwiek znaczyć. Twoja merytoryczna strona nie ma większego znaczenia i nie możesz zrobić tego, z czym się zgadzasz. A jeśli jednak to robisz, dostajesz po nosie. To nie jest realna praca grupowa, to nie jest współpraca
— stwierdził.
Wyrzucenie z komisji
Marcin Józefaciuk przyznał, że „dostał po nosie”.
I, żeby było jasne, w ogóle się nie dziwię. Na miejscu klubu też bym usunął takiego posła jak ja z komisji edukacji i nauki
— ocenił.
Tylko że wcześniej bym przyszedł o tym porozmawiać. Powiedziałbym: słuchaj, Marcin, mamy reformę do zrobienia, potrzebujemy większość w komisji. Ty się z nią nie zgadzasz, więc musimy cię wymienić
— powiedział w rozmowie z Zero.pl.
Posłowie nie wiedzą
Zaznaczył, że o tym, że wypada z komisji, dowiedział się z druku, który otrzymał przed głosowaniem.
Lubię wiedzieć, nad czym głosuję, dlatego zawsze czytam, co tam jest napisane. Także w punkcie “zmiany w komisjach”
— wskazał.
Wydaje mi się, że jestem jednym z niewielu, którzy to robią.
— stwierdził.
Adrian Siwek/Zero.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/753711-poslowie-nie-wiedza-za-czym-glosuja-jozefaciuk-gorzko
