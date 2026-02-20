Donald Tusk odtrąbił sukces. „Bloomberg pisze wprost: „Polskie firmy wchodzą coraz śmielej na rynek niemiecki”. Wszyscy wiemy, że takie zwycięstwa na wyjeździe smakują najbardziej, a będzie tylko lepiej” - powiedział premier w nagraniu, gdzie podbijał piłkę nożną. Politycy i komentatorzy życia politycznego nie podzielają entuzjazmu szefa rządu Koalicji 13 Grudnia.
Donald Tusk zamieścił w mediach społecznościowych nagranie, na którym podbija futbolówkę. Wideo jest opatrzone krótkim wpisem: „Gol na wyjeździe smakuje najlepiej!”.
Kiedy polskie firmy wygrywają z obcymi firmami na własny rynku, to jest dobrze. Ale kiedy polskie firmy pokonują konkurencję na ich terenie w Niemczech, to wtedy naprawdę znaczy, że są mocne. Bloomberg pisze wprost: „Polskie firmy wchodzą coraz śmielej na rynek niemiecki”. Wszyscy wiemy, że takie zwycięstwa na wyjeździe smakują najbardziej, a będzie tylko lepiej
— powiedział Tusk w nagraniu.
„Niemiecki ambasador w formie”
Po informacji Tuska pojawiło się na portalu X wiele komentarzy…
Zamiast chwalić się cudzymi sukcesami, lepiej zainteresuj się tym co dzieje się pod Twoim nosem: w przetargu PKP PLK konsorcjum polskich firm zostało wykluczone, a opiewający na 5 miliardów kontrakt najprawdopodobniej trafi do hiszpańskiego giganta
— napisał były premier Mateusz Morawiecki.
Naszemu Pierwszemu Kibicowi chodzi zapewne o gola firmy Budimex, która co prawda złożyła 400 milionów droższą ofertę i ma na koncie wyrok za zmowę przetargową, ale i tak wyeliminowała polski Mirbud z budowy linii kolejowej Ełk-Białystok
— skomentował poseł PiS Janusz Cieszyński.
Pan wie co to samobój!? „Komisja Europejska ostrzega Polskę, że bez pilnych i głębokich reform fiskalnych grozi nam scenariusz podobny do tego, który dotknął Grecję w latach 2009–2012, kiedy utrata zaufania inwestorów doprowadziła do gospodarczej katastrofy”
— zapytał europoseł PiS Bogdan Rzońca.
Gole na wyjeździe nie liczą się od sezonu 2021/2022. Jak zwykle spóźniony
— zauważył Stanisław Janecki z tygodnika „Sieci”.
Niemiecki ambasador w formie…
— stwierdził dziennikarz Telewizji wPolsce24 Szymon Szereda.
Kiedy reakcje na groźby zamordowania Ziobry przez działacza Koalicji Obywatelskiej? Organizowana przez Pana nagonka na ciężko chorego onkologicznie ministra, przynosi owoce! Jak pisał Jan Rokita chodzi Panu o to „by doprowadzić do śmierci Ziobry”!
— dopytał użytkownik Jack Strong.
