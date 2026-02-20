TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Rolnicy protestowali we Wrocławiu przeciwko polityce UE! "Ruszamy z marszem, by wspólnie dla Polski obalić Zielony Ład"

Rolnicy protestowali we Wrocławiu przeciwko polityce UE! / autor: PAP/Krzysztof Ćwik
Rolnicy protestowali we Wrocławiu przeciwko polityce UE! / autor: PAP/Krzysztof Ćwik

Kilkaset osób pomimo mrozów wzięło w proteście udział w proteście rolników we Wrocławiu, w którym wyrazili oni sprzeciw wobec polityki klimatycznej Unii Europejskiej oraz umowy z państwami Mercosur. Na miejscu był reporter Telewizji wPolsce24.

Pod Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim i pod Biuro Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu doszło do protestu rolników.

Protest zorganizowała NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarności. Demonstranci zwracają uwagę na „kryzys w polskim rolnictwie i brak polityki ochrony europejskiego rolnictwa przez KE przy ciągle zwiększanych kosztach produkcji”. Rolnicy akcentują też wysokie koszty energii oraz „niszczenie gospodarki przez programy klimatyczne, takie jak Zielony Ład”.

Eko-terroryzm

Głos w rozmowie z Telewizją wPolsce24 zabrał jeden z manifestujących rolników.

Przyjechałem wyrazić swoją dezaprobatę wobec tego eko-terroryzmu, który szybkim krokiem zmierza w naszą stronę. A właśnie w postaci zielonego ładu będzie dotyczył każdego z nas, nie tylko rolników. Wszystkich

— zaznaczył.

To jest kwestia dwóch, trzech lat. Od 2028 roku wchodzi ETS2. To się będzie wiązać z podwyżkami cen gazu, cen prądu

— wskazał.

Pierwszy krok

O proteście opowiedział w rozmowie z Telewizją wPolsce24 także wiceszef komisji krajowej NSZZ „Solidarność” Maciej Kłosiński.

Ta akcja to jest pierwszy krok. Ruszamy z marszem po to, by wspólnie razem dla Polski i Polaków powiedzieć, jak ten zielony ład obalić

— powiedział.

12 lutego było u pana prezydenta spotkanie komisji krajowej. Tam pan prezydent zadeklarował, że wypełni naszą umowę programową i złoży wniosek referendalny. Spytamy społeczeństwo o to, co sądzą na temat zielonego ładu. To będzie sygnał, żeby społeczeństwo powiedziało: „dość tego, nie możemy się ograniczać, nie możemy płacić za to, że w Unii Europejskiej, w Komisji Europejskiej wymyślają, że Polacy mają coraz szybciej dochodzić do progu 0 emisji”. Tak nie będzie. Mamy węgiel, którego mamy bardzo duże pokłady i on jest dla nas stabilnością od strony energetyki i od strony wytwarzania mocy

— wskazał.

Adrian Siwek/wPolsce24

