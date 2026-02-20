Kilkaset osób pomimo mrozów wzięło w proteście udział w proteście rolników we Wrocławiu, w którym wyrazili oni sprzeciw wobec polityki klimatycznej Unii Europejskiej oraz umowy z państwami Mercosur. Na miejscu był reporter Telewizji wPolsce24.
Pod Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim i pod Biuro Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu doszło do protestu rolników.
Protest zorganizowała NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarności. Demonstranci zwracają uwagę na „kryzys w polskim rolnictwie i brak polityki ochrony europejskiego rolnictwa przez KE przy ciągle zwiększanych kosztach produkcji”. Rolnicy akcentują też wysokie koszty energii oraz „niszczenie gospodarki przez programy klimatyczne, takie jak Zielony Ład”.
Eko-terroryzm
Głos w rozmowie z Telewizją wPolsce24 zabrał jeden z manifestujących rolników.
Przyjechałem wyrazić swoją dezaprobatę wobec tego eko-terroryzmu, który szybkim krokiem zmierza w naszą stronę. A właśnie w postaci zielonego ładu będzie dotyczył każdego z nas, nie tylko rolników. Wszystkich
— zaznaczył.
To jest kwestia dwóch, trzech lat. Od 2028 roku wchodzi ETS2. To się będzie wiązać z podwyżkami cen gazu, cen prądu
— wskazał.
Pierwszy krok
O proteście opowiedział w rozmowie z Telewizją wPolsce24 także wiceszef komisji krajowej NSZZ „Solidarność” Maciej Kłosiński.
Ta akcja to jest pierwszy krok. Ruszamy z marszem po to, by wspólnie razem dla Polski i Polaków powiedzieć, jak ten zielony ład obalić
— powiedział.
12 lutego było u pana prezydenta spotkanie komisji krajowej. Tam pan prezydent zadeklarował, że wypełni naszą umowę programową i złoży wniosek referendalny. Spytamy społeczeństwo o to, co sądzą na temat zielonego ładu. To będzie sygnał, żeby społeczeństwo powiedziało: „dość tego, nie możemy się ograniczać, nie możemy płacić za to, że w Unii Europejskiej, w Komisji Europejskiej wymyślają, że Polacy mają coraz szybciej dochodzić do progu 0 emisji”. Tak nie będzie. Mamy węgiel, którego mamy bardzo duże pokłady i on jest dla nas stabilnością od strony energetyki i od strony wytwarzania mocy
— wskazał.
Adrian Siwek/wPolsce24
