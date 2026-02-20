Czarzasty próbuje torpedować projekt prezydenta. Wysłał go do... Komisji Weneckiej. Opowiada o "naruszeniu niezawisłości sędziowskiej"

Włodzimierz Czarzasty odniósł się do projektu ustawy prezydenta Karola Nawrockiego dotyczącego sądownictwa. Marszałek zapowiedział szerokie konsultacje, poinformował także, że wysłał projekt do Komisji Weneckiej, w celu zaopiniowania.

Prezydent Karol Nawrocki poinformował wczoraj o zawetowaniu nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz o przygotowaniu własnego projekt ustawy, którego celem ma być m.in. „skuteczne przeciwdziałanie bezprawnym próbom podważania nominacji sędziowskich udzielonych na wniosek KRS z uwagi na niezgodną z przepisami konstytucji i orzecznictwa TK praktykę orzeczniczą”.

Przekazany do Komisji Weneckiej

Marszałek Sejmu oświadczył na konferencji w Sejmie, że projekt ten w opinii prawników „narusza niezawisłość sędziowską i podział władzy”. Dodał, że m.in. przewiduje on „kary więzienia do 10 lat za odmowę sędziów do udziału w składzie sędziowskim”.

Podjąłem decyzję o szerokich konsultacjach tej ustawy i przekazaniu tej ustawy do opinii Komisji Weneckiej

— poinformował Czarzasty.

