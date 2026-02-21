Rada Miejska w Radomiu nie przyjęła stanowiska klubu PiS potępiającego władze miasta za zorganizowanie w związku z obchodami rocznicy Czerwca’76 potańcówki w klimacie PRL. Na sesji nie pojawił się ani wywodzący się z PO prezydent miasta, ani jego zastępczyni, której odwołania domagał się PiS. „Słyszałem osoby, które dokładnie pamiętają te wydarzenia, również tych, którzy przechodzili przez tak zwane ścieżki zdrowia, którzy ze łzami w oczach patrzyli na to, co dzisiaj wyprawiają władze miasta Radomia. Oczekują jednego - przeprosin” - powiedział w Telewizji wPolsce24 poseł Sylwester Tułajew z PiS. 31 stycznia w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu zorganizowano „Potańcówkę w klimacie PRL”. W ten sposób zainaugurowano obchody 50. rocznicy Radomskiego Protestu Robotniczego Czerwiec ’76, który został brutalnie stłumiony.
To skandaliczna forma upamiętnienia, bo trudno tu nawet mówić o upamiętnieniu. Państwo pokazywaliście, w jak skandaliczny sposób zachowywały się władze miasta i tutaj również bardzo serdecznie dziękuję też za to, że państwo nagłośniliście ten temat. Gdyby nie Telewizja w Polsce24, Polacy nie usłyszeliby o tych skandalicznych działaniach obecnych władz, które zły sposób rozpoczęły obchody upamiętnienia 50. rocznicy wydarzeń w Radomiu
— powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 poseł PiS Sylwester Tułajew. Podczas wczorajszej nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu radni PiS domagali się przyjęcia chwały potępiającej skandaliczny pomysł zorganizowania potańcówki w stylu PRL.
Słyszałem osoby, które dokładnie pamiętają te wydarzenia, również tych, którzy przechodzili przez tak zwane ścieżki zdrowia, którzy ze łzami w oczach patrzyli na to, co dzisiaj wyprawiają władze miasta Radomia. Oczekują jednego - przeprosin. Przeprosin i całkowitego wycofania się z takich planów oraz jasnej deklaracji, że to, co zrobiono było bardzo złe
— dodał polityk PiS.
CZYTAJ TAKŻE: Radosna potańcówka z ZOMO w rocznicę krwawego Czerwca ’76. To nie jest zwykła głupota. To programowe wymazywanie pamięci
Szerszy plan
Brutalne pobicia, krwawe „ścieżki zdrowia”, zabici, setki rannych i aresztowanych, prawie tysiąc zwolnionych z pracy. Tak wyglądał czerwiec 1976 w Radomiu. Tymczasem w czasie imprezy można było sobie zrobić m.in. zdjęcie z mężczyzną przebranym za zomowca.
Trudno powiedzieć komu przyszło do głowy, żeby w taki sposób rozpoczynać oficjalne obchody? Ale z drugiej strony, zastanawiam się, czy tu nie ma jakiegoś szerszego planu, bo to nie tylko to, co się działo w Radomiu w ostatnich tygodniach, ale przypominam sobie również tę wystawę w Gdańsku „Nasi chłopcy”. Pokazywała niemieckich żołnierzy w całkiem innym świetle. To jakby spina się w jedną całość
— uważa poseł Tułajew. W jego ocenie od lat trwa próba przeinaczania hitorii. Dzieje się to według tych samych schematów, którymi wymazywano niemieckie zbrodnie ze zbiorowej świadomości.
To są wydarzenia bardzo złe dla Polski, bardzo złe dla Polaków. Pudruje się rzeczywistość historyczną i boję się, że tu nie ma przypadku ani w jednym, ani w drugim. Takie działania są skandaliczne i powinniśmy na to zwracać uwagę. Powinniśmy mówić o tym głośno, że to nam się nie podoba. Powinni o tym mówić politycy. Całe szczęście mówią o tym także ofiary, mówią o tym ci, którzy pamiętają te bardzo złe dni w Radomiu
— podsumowuje poseł PiS Sylwester Tułajew.
CZYTAJ TAKŻE: TYLKO U NAS. Fogiel: Uśmiechnięta Polska Tuska jest przekonana, że PRL również był uśmiechnięty i stąd taka wesoła potańcówka w Radomiu
Robert Knap/wPolsce24
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/753690-tulajew-to-sa-wydarzenia-bardzo-zle-dla-polski
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.