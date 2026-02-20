Polacy zmuszeni do "tyrania". "Staje się wyraźnym efektem presji finansowej". Sasin : "Efekt nieudolnej polityki Tuska"

Nie tak powinno wyglądać godne życie milionów Polaków. Ale dla koalicji liczy się tylko to by żyło się lepiej bogatym” - stwierdził Jacek Sasin, odnosząc się do coraz gorszej sytuacji pracowników umysłowych. Ponad połowa podejmuje dodatkowe zajęcia zarobkowe.

Według analiz portalu pulshr.pl z portali oferujących zatrudnienie w Polsce powoli standardem staje się wykonywanie kilku prac. Aż 51,9 proc. pracowników umysłowych para się dodatkowym zajęciem, oprócz podstawowego etatu.

Jak wskazuje portal, główną motywacją są finanse. Ponad 1/4 badanych stwierdziła, że jedno źródło dochodu nie jest w stanie pokryć kosztów utrzymania.

Badanie jasno pokazuje, że polyworking przestaje być niszą i staje się wyraźnym efektem presji finansowej oraz zmiany podejścia do kariery

— powiedziała HR business partner w rocketjobs.pl i justjoin.it Paulina Świątkiewicz, w rozmowie z pulshr.pl.

Nie tak powinno wyglądać godne życie milionów Polaków”

Sprawę skomentował były minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Polska zmienia się w kraj „pracy na okrągło” - ludzie dorabiają nocami, weekendami i na urlopach, bo etat to dziś luksus, a nie standard. To efekt nieudolnej polityki Tuska: nierówności płac, drogiego życia i braku realnych działań na rzecz stabilnych miejsc pracy

— napisał na portalu X.

Nie tak powinno wyglądać godne życie milionów Polaków. Ale dla koalicji liczy się tylko to by żyło się lepiej bogatym

— dodał.

xyz/pulshr.pl/X

