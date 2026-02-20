Senat zakończył prace nad ustawą, na podstawie której rząd Donalda Tuska będzie mógł zaciągnąć 200 mld zł pożyczki z programu SAFE. Po krótkim pobycie w Sejmie, który oceni wprowadzone do niej poprawki, ustawa trafi później na biurko prezydenta. Jego podpis jest konieczny, ponieważ umowa pożyczki nakłada na budżet państwa duże obciążenia finansowe. „Bardzo bym się zdziwił, gdyby głowa państwa, pan prezydent chciał przytwierdzić kaganiec już nie tylko do nóg, ale do szyi polskiego społeczeństwa. Uważam, że prezydent tej ustawy nie podpisze. Zastanawiam się jednak, czy ‘żurkowcy’ i ‘tuskowcy’ nie będą chcieli znów łamać prawa i powiedzieć, że weto nie zmienia ich decyzji - powiedział w Telewizji wPolsce24 poseł Konfederacji Krzysztof Mulawa.
Odnosząc się do pożyczki z SAFE poseł MUlawa porównał ją do pożyczki z KPO. W jego ocenie mechanizmy warunkowości w obu przypadkach działają tak samo. …
Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów
Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.
Kliknij i wybierz e-prenumeratę.Wchodzę i wybieram
Jeżeli masz e-prenumeratę, Zaloguj się
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/753669-mulawa-zdziwilbym-sie-gdyby-prezydent-podpisal-ustawe-o-safe