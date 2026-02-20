TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Kandydat PiS na premiera. Ryba: Jest ta konkurencja. Czarnek jest dobrze widziany przez elektorat Konfederacji

Prof. Mieczysław Ryba / autor: Fratria
Prof. Mieczysław Ryba / autor: Fratria

Rzeczywiście jest ta konkurencja. Prof. Przemysław Czarnek jest bardzo dobrze widziany przez elektorat Konfederacji” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 prof. Mieczysław Ryba, historyk, politolog, nawiązując do słów prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który już zna kandydata PiS na premiera.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński na antenie Radia Maryja odniósł się do sporów w Prawie i Sprawiedliwości. Lider ugrupowania nie ukrywał, że już dokonał wyboru kandydata tego ugrupowania na premiera. Nazwisko tej osoby ma być zaprezentowane najpewniej w marcu. Do tej kwestii w programie „Kontra” Tadeusza Płużańskiego na antenie Telewizji wPolsce24 odniósł się prof. Mieczysław Ryba, politolog.…

