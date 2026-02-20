„Rzeczywiście jest ta konkurencja. Prof. Przemysław Czarnek jest bardzo dobrze widziany przez elektorat Konfederacji” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 prof. Mieczysław Ryba, historyk, politolog, nawiązując do słów prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który już zna kandydata PiS na premiera.
CZYTAJ WIĘCEJ: Prezes PiS w Radiu Maryja: Dokonałem już wyboru kandydata na premiera. Nie ma obciążeń wobec elektoratu prawicowego
Prezes PiS Jarosław Kaczyński na antenie Radia Maryja odniósł się do sporów w Prawie i Sprawiedliwości. Lider ugrupowania nie ukrywał, że już dokonał wyboru kandydata tego ugrupowania na premiera. Nazwisko tej osoby ma być zaprezentowane najpewniej w marcu. Do tej kwestii w programie „Kontra” Tadeusza Płużańskiego na antenie Telewizji wPolsce24 odniósł się prof. Mieczysław Ryba, politolog.…
