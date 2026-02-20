„Ponieważ groźby pochodzą od aktywisty PO, wiążą się bezpośrednio ze szczuciem prowadzonym osobiście przez Donalda Tuska i dotyczą także moich bliskich, muszę złożyć zawiadomienie” - powiedział Zbigniew Ziobro w rozmowie z „Super Expressem”, odnosząc się gróźb pozbawienia życia.
Zbigniew Ziobro uzyskał azyl polityczny na Węgrzech. Były minister sprawiedliwości musiał ukryć się u Vikotra Orbana, ponieważ rząd Koalicji 13 Grudnia chce dokonać na nim politycznej zemsty, za to, że ścigał przestępstwa ludzi związanych z obecną władzą.
Okazuje się, że Ziobro musi żyć w ciągłym strachu o swoje życie. Jak ujawnił „Super Express”, politykowi grożono śmiercią.
Złodzieju, szykuj się na sznurek. Budapeszt jest mniejszy, niż ci się wydaje, śmieciu
— czytamy wiadomość, którą Ziobro otrzymał poprzez komunikator internetowy.
„Znowu aktywista związany z PO chce zabijać”
„SE” poinformował, że zna personalia osoby, która groziła Ziobrze. Ma nim być mężczyzna, który bezkutecznie ubiegał się o funkcję radnego w Starachowicach w 2024 roku. Z komitetu, który był popierany przez Platformę Obywatelską. Jak podaje „SE”, mężczyzna przebywał w towarzystwie polityków KO, z którymi był fotografowany.
Były minister sprawiedliwości odniósł się do całe sytuacji. Przywołał dramatyczne wydarzenia z 2010 roku.
Działacz PO Ryszard Cyba szukał mnie po całej Warszawie, żeby zabić. Zbliżył się także do Jarosława Kaczyńskiego, ale wystraszył się uzbrojonej ochrony. Przed sądem przyznał, że bał się, że go ochroniarze zastrzelą. Na kartce, którą przy nim znaleziono, miał zapisane trzy nazwiska: Kaczyński, Ziobro, Kurski – jego cele. Ostatecznie zamordował pracownika biura poselskiego PiS w Łodzi – Marka Rosiaka. Jak sam zeznał – zabił w zastępstwie tych trzech osób, których bezskutecznie poszukiwał
— powiedział Ziobro w rozmowie z „SE”.
Polityk stwierdził, że historia zatacza koło.
Znowu aktywista związany z PO chce zabijać. Tylko dziś to wynik polowania organizowanego przez samego Donalda Tuska
— powiedział Ziobro, przytaczając zeszłoroczną wypowiedź Jana Rokity, który ocenił dążenia ekipy Tuska do postawienia polityka PiS przed wymiarem sprawiedliwości: „celem tej akcji jest śmierć Ziobry”.
Ziobro zawiadamia prokuraturę
To nie pierwszy raz, gdy Ziobro lub członkowie jego rodziny otrzymywali śmiertelne groźby. Były szef MS poinformował, że podjął kroki prawne.
Ponieważ groźby pochodzą od aktywisty PO, wiążą się bezpośrednio ze szczuciem prowadzonym osobiście przez Donalda Tuska i dotyczą także moich bliskich, muszę złożyć zawiadomienie. Już w zeszłym tygodniu powiadomiłem prokuraturę o groźbach wobec mojego dziecka i adwokata. Teraz je uzupełnię o kolegę z partii Tuska
— powiedział w rozmowie z „SE”.
