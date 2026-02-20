„Zbigniew Bogucki jest bardzo sprawnym politykiem. Świetnie zagonił, że tak powiem, premiera Tuska i rząd w różnych dyskusjach sejmowych. Na pewno zyskał duży rozgłos społeczny. Jest pewnie poważnym kandydatem do tego stanowiska [premiera] czy do tej gry, w którą PiS chce wejść w najbliższym czasie. Zresztą to jest bardzo dobra koncepcja” - powiedział prof. Sławomir Cenckiewicz na antenie Polsat News.
Prezes PiS Jarosław Kaczyński był gościem na antenie Radia Maryja. Lider największej partii opozycyjnej zdradził, że wybrał już kandydata PiS na premiera.
Dzisiaj różnego rodzaju zasługi, zdolności, nie mogą być tym, co jest jedyną przesłanką wyboru. (…) Nie ukrywam, że już we własnej głowie, w sercu, już wyboru dokonałem, ale oczywiście chcę go przekazać dużemu zgromadzeniu partyjnemu (…). Nie będę teraz mówił, o kogo chodzi, ale ten wybór został dokonany, bo jest ktoś, kto zdaje się odpowiadać wymogom, które są i dotyczą sprawy odpowiedniej możliwości zwrócenia się do prawicowego, patriotycznego elektoratu i to chodzi w wielkiej mierze, aby nie mieć obciążeń wobec takiego elektoratu, bo walczymy o jego zjednoczenie poprzez PiS
— powiedział prezes PiS.
Bogucki zostanie kandydatem PiS na premiera?
O zabranie głosu ws. poproszony został prof. Sławomir Cenckiewicz.
Zbigniew Bogucki jest bardzo sprawnym politykiem. Świetnie zagonił, że tak powiem, premiera Tuska i rząd w różnych dyskusjach sejmowych. Na pewno zyskał duży rozgłos społeczny. Jest pewnie poważnym kandydatem do tego stanowiska [premiera] czy do tej gry, w którą PiS chce wejść w najbliższym czasie. Zresztą to jest bardzo dobra koncepcja
— powiedział szef BBN na antenie Polsat News.
[Widziałbym] Na pewno kogoś młodszego ode mnie. Paradoks - jestem jednym z najstarszych ludzi wokół prezydenta. Na pewno w okolicach czterdziestki, więc również Zbyszek Bogucki odpowiada tym kryteriom. Kogoś, kto po prostu nie będzie kojarzył się z tym starym, powiedzmy, PiS-em, być może nawet z rządem. Czyli powtórzenie w jakimś sensie manewru z okresu wyborów prezydenckich i sukcesu Karola Nawrockiego
— dodał.
Priorytety kandydata na premiera PiS
Prof. Cenckiewicz został dopytany priotytety, jakie powinien powziąć kandydat PiS na premiera, żeby przekonać do siebie potencjalnych wyborców.
To musi być koncepcja modernizacji Polski, wielkiego skoku w przyszłość. Kwestie oczywiście też bezpieczeństwa i obrony tego, co prawica zrobiła w czasie ostatnich ośmiu lat swoich swoich rządów
— stwierdził szef BBN.
Kandydata na premiera PiS mamy poznać w marcu tego roku. Wybory parlamentarne odbędą się w 2027 roku.
