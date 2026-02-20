„Prezydent musiał zawetować tę ustawę (o „aktywny rolniku” - przyp. red.) i stanąć po stronie rolników, a nie po stronie wielkiego biznesu, który być może ma jakieś powiązania z rządem. Mali rolnicy to są raczej ludzie konserwatywni, prawicowi” - powiedział w Telewizji wPolsce24 poseł PiS prof. Krzysztof Szczucki. Jak podkreślił, szkodliwe przepisy, które miały wyciąć z branży mniejsze gospodarstwa rolne, przygotował minister rolnictwa Stefan Krajewski z PSL. Szczucki odniósł się także do prezydenckiego weta dotyczącego ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, która miała charakter dyskryminacyjny.
Opinię publiczną zelektryzowały wczoraj słowa prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który powiedział, że wybrał już kandydata na na przyszłego premiera rządu. Aby poznać to nazwisko trzeba będzie poczekać do marca. …
Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów
Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.
Kliknij i wybierz e-prenumeratę.Wchodzę i wybieram
Jeżeli masz e-prenumeratę, Zaloguj się
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/753649-szczucki-wetujac-ustawe-prezydent-stanal-po-stronie-rolnikow