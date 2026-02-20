TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Szczucki: Prezydent stanął po stronie rolników, a nie po stronie wielkiego rolniczego biznesu, być może powiązanego z rządem

Poseł PiS Krzysztof Szczucki powiedział w Telewizji wPolsce24, że jego zdaniem rząd stoi po stronie wielkich przedsiębiorstw rolniczych i nie liczy się z małymi i średnimi rolnikami. / autor: Telewizja wPolsce24
Poseł PiS Krzysztof Szczucki powiedział w Telewizji wPolsce24, że jego zdaniem rząd stoi po stronie wielkich przedsiębiorstw rolniczych i nie liczy się z małymi i średnimi rolnikami. / autor: Telewizja wPolsce24

Prezydent musiał zawetować tę ustawę (o „aktywny rolniku” - przyp. red.) i stanąć po stronie rolników, a nie po stronie wielkiego biznesu, który być może ma jakieś powiązania z rządem. Mali rolnicy to są raczej ludzie konserwatywni, prawicowi” - powiedział w Telewizji wPolsce24 poseł PiS prof. Krzysztof Szczucki. Jak podkreślił, szkodliwe przepisy, które miały wyciąć z branży mniejsze gospodarstwa rolne, przygotował minister rolnictwa Stefan Krajewski z PSL. Szczucki odniósł się także do prezydenckiego weta dotyczącego ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, która miała charakter dyskryminacyjny.

Opinię publiczną zelektryzowały wczoraj słowa prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który powiedział, że wybrał już kandydata na na przyszłego premiera rządu. Aby poznać to nazwisko trzeba będzie poczekać do marca. …

