„Pan prezydent w jakimś sensie samotnie podejmuje tę decyzję - czy podpisać, czy nie podpisać ustawy. […] Cieszę się z tych dwóch zmian, ale one nie są wszystkimi obszarami, w których chcieliśmy w tę ustawę zaingerować tak, żeby ona była lepsza” – podkreślił szef BBN Sławomir Cenckiewicz na antenie Polsat News, mówiąc o programie SAFE.
Sławomir Cenckiewicz przedstawił również szczegóły dotyczące zmian proponowanych przez Pałac w procedowanej ustawie.
Chcieliśmy jeszcze dwóch, trzech istotnych zmian. Chcieliśmy komitetu sterującego, w którym tak wielka absorpcja środków kredytowych byłaby pod jakimś zarządem, bym powiedział bardziej spluralizowanym, gdzie między innymi przedstawiciel prezydenta miał zasiadać
— powiedział.
„To jest broń atomowa”
Szef BBN wyjaśnił, jakie zastrzeżenia budzi planowane wdrożenie programu SAFE.
Żeby było jasne - na czele tego komitetu miał stanąć Minister Obrony Narodowej, więc na dziś byłby to Władysław Kosiniak-Kamysz. Druga kwestia bardzo interesująca to sprawa wpisania w jakimś miejscu tego, że rzeczywiście 89 proc. środków z pożyczki SAFE będzie implementowana do polskiego przemysłu zbrojeniowego. Tutaj nastąpił bardzo duży opór, z którego wyciągam wniosek, że co innego mówi się w telewizjach, w propagandzie, a co innego przy stole
— wskazał Sławomir Cenckiewicz.
I kwestia oczywiście suwerennościowa, czyli ta kwestia warunkowości. No ale ona jest oczywiście nie do obejścia, no bo to jest jakby regulacja europejska. (…) W punkcie 35. rozporządzenia na temat SAFE jest odesłanie do odpowiedniego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego, który w całym długim katalogu po prostu mówi o tym, że kwestia funduszy europejskich jest uzależniona od tego, w jaki sposób dane państwo realizuje politykę, powiedzmy, sprawiedliwości, praw człowieka i tak dalej, i tak dalej. To jest broń atomowa, która gdzieś nad tym wielkim kredytem będzie wisiała
— dodał.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/753640-zagrozenie-dla-safe-cenckiewicz-to-bron-atomowa
