„Wierzyłem w instynkt polityczny prezesa Jarosława Kaczyńskiego i nadal w niego wierzę. Co pokazał półtora roku temu wybierając Karola Nawrockiego. Wierzę, że pan prezes wskaże osobę, która w połączeniu z naszym programem, nad którym pracujemy, doprowadzi nas do zwycięstwa w 2027 roku” - powiedział poseł PiS Paweł Hreniak w paśmie „Budzimy Się” na antenie Telewizji wPolsce24, odnosząc się do kandydata PiS na premiera, który ma zostać ogłoszony w marcu tego roku.
Na początek poseł został zapytany o narrację Donalda Tuska, który twierdzi, że przeciwnicy SAFE są przeciwko bezpieczeństwu.
Myślę, że pan premier opowiada głupoty. Tak naprawdę nie ma tutaj żadnej różnicy zdań co do tego, że Polska powinna się zbroić. Pożyczki same w sobie też nie są czymś złym, tylko trzeba robić to z głową i sensownie. Ta pożyczka z Komisji Europejskiej, która jest proponowana przez Donalda Tuska w interesie Niemiec, nie jest czymś, co jest rzeczą rozsądną…
