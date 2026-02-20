Prezydent Karol Nawrocki zawetował wczoraj nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz powiązaną z nią nowelę Kodeksu wyborczego. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki we wpisie internetowym w kilku punktach wyjaśnił, dlaczego nowelizacja ustawy o KRS była zła i w których miejscach łamała konstytucję. „Zawetowana przez Pana Prezydenta ustawa dotycząca Krajowej Rady Sądownictwa była negatywnie oceniana przez Sąd Najwyższy, Krajową Radę Sądownictwa, Naczelny Sąd Administracyjny oraz Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu. Krytycznie do przebiegu procedury wyboru odniosła się również Państwowa Komisja Wyborcza” - zaznaczył.
Weto prezydenta
W nagraniu prezydent Nawrocki podkreślił, że jako prezydent ma on obowiązek stać na straży konstytucji i dbać o interes obywateli. Jego zdaniem tego celu nie wypełnia nowelizacja ustawy o KRS, „a wręcz mu przeczy”. Dlatego też, jak uzasadniał, podjął decyzje o jej zawetowaniu.
Nie mogę podpisać ustawy, która pod hasłem „przywracania praworządności” w rzeczywistości wprowadza nowy etap chaosu i otwiera drogę do politycznego wpływu na sędziów
— powiedział prezydent. Ocenił, że nowela wprowadza segregację sędziów i „oddaje wymiar sprawiedliwości w ręce politycznej grupy interesów”. Podkreślił też, że „zadecydowanie sprzeciw się dzieleniu sędziów na lepszych i gorszych”, a w polskim porządku prawnym „nie ma żadnych „neo” ani „paleo” sędziów”.
„To był wyjątkowy bubel prawny”
Bogucki w swoim wpisie opublikowanym na portalu X wskazał 5 punktów, w których nowelizacja ustawy o KRS była niezgodna z konstytucją.
1) Wybór sędziów przez sędziów – to powrót do modelu niedemokratycznego i ewidentne lekceważenie zwierzchniej władzy Narodu, tj. naruszenie art. 2 i art. 4 Konstytucji.
2) Ograniczenie biernego prawa wyborczego sędziów – niezgodność z art. 187 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 4 Konstytucji. Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem TK nie można ograniczać biernego prawa wyborczego sędziów. Rozwiązanie takie miało na celu wykluczenie z kandydowania setki sędziów i kwestionowanie ich statusu.
3) Brak pluralizmu i spójnej reprezentacji – przyznania 15 głosów każdem sędziemu pozwalałoby wąskiej, domówionej ze sobą grupie sędziów wpłynąć na wyniki głosowania.
4) Niekonstytucyjne rozszerzenie kognicji NSA o sprawy wyborcze – już w wyroku z dnia 20 listopada 2025 r., o sygn. akt Kp 2/24, Trybunał Konstytucyjny w nowelizacji przygotowanej przez ministra Bodnara uznał taki mechanizm za niekonstytucyjny.
5) Art. 3 ust. 2 o treści: „Czynności podjęte w celu dokonania wyboru sędziów na członków Krajowej Rady Sądownictwa na podstawie ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, nie wywołują skutków prawnych”; pozwalałby w istocie na kwestionowanie uchwał KRS, a zatem podważanie ważności oraz skuteczności powołań sędziów, a w konsekwencji także wydawanych przez nich wyroków
— napisał Bogucki.
Prezydencki minister zaznaczył, że przedstawiona prezydentowi do podpisania nowelizacja ustawy była „bublem prawnym”.
To był wyjątkowy bubel prawny, będący produktem kastowego myślenia, na szczęście coraz mniejszej grupy sędziów, oraz nieudolną próbą obrony przez premiera Donalda Tuska i ministra Waldemara Żurka polityczno - korporacyjnych interesów kosztem dobra wspólnego i praw obywateli
— dodał.
