TYLKO U NAS. Prezes PiS ogłosi kandydata na premiera. Szydło: Naszym konkurentem jest Tusk. Czas, żeby moi koledzy to zrozumieli

Beata Szydło zabrała głos na temat przyszłego potencjalnego premiera z PiS / autor: Fratria
Teraz obowiązkiem wszystkich moich kolegów, przede wszystkim kolegów - bo to oni najczęściej toczą między sobą dyskusję na temat tego, kto miałby być ewentualnym premierem - jest przyjąć do wiadomości decyzję Jarosława Kaczyńskiego i zabrać się do pracy” - powiedziała Beata Szydło, była premier, pytana o sprawę ogłoszenia przez prezesa PiS kandydata tej formacji na premiera.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński na antenie Radia Maryja przekazał, że dokonał już wyboru kandydata jego formacji na premiera. Nazwisko tej osoby ma być zaprezentowane prawdopodobnie w marcu.

CZYTAJ TAKŻE: Prezes PiS w Radiu Maryja: Dokonałem już wyboru kandydata na premiera. Nie ma obciążeń wobec elektoratu prawicowego

Decyzja prezesa

Do sprawy na antenie Telewizji wPolsce24 odniosła się Beata Szydło, europosłanka Prawa i Sprawiedliwości, była premier.

Nazwisko ogłosi oczywiście pan prezes Jarosław Kaczyński

— zaznaczyła.

Przypomniała, że prezes Kaczyński podjął słuszną decyzję stawiając na kandydatury Andrzeja Dudy i Karola Nawrockiego, którzy potem zwyciężali w wyborach prezydenckich.

Ja również dostałam szansę od pana premiera prezesa Jarosława Kaczyńskiego, kiedy zaufał mi i mogłam prowadzić kampanię wyborczą a po wygranych wyborach objąć stanowisko premiera rządu Rzeczpospolitej Polskiej

— przypomniała.

Mówię o tym dlatego, że Jarosław Kaczyński ma niezwykłą intuicję, wiedzę i przede wszystkim dlatego, że jeżeli stawia na kogoś, to robi to z pełną świadomością i przeświadczeniem, że jest to osoba, która ma szansę w danym momencie poprowadzić partię do zwycięstwa, a potem podjąć się trudnego dzieła rządzenia państwem, zarządzania rządem

— wskazała.

Trzeba mu po prostu zaufać. Ja mam pełne zaufanie do decyzji pana Jarosława Kaczyńskiego

— stwierdziła.

Koniec sporów

Beata Szydło zabrała także głos na temat napięć w Prawie i Sprawiedliwości.

Teraz obowiązkiem wszystkich moich kolegów, przede wszystkim kolegów - bo to oni najczęściej toczą między sobą dyskusję na temat tego, kto miałby być ewentualnym premierem - jest przyjąć do wiadomości decyzję Jarosława Kaczyńskiego i zabrać się do pracy

— wskazała.

Zabrać się do pracy po to, żebyśmy wygrali, bo to nie chodzi o jedną osobę, która będzie w tej chwili firmowała naszą najpierw prekampanię, potem kampanię, a potem zostanie szefem rządu, ale to chodzi o zwycięstwo całej formacji, po to, żebyśmy mogli wreszcie odsunąć od władzy szkodliwy rząd, który w tej chwili rządzi, odsunąć od władzy Tuska

— zaznaczyła.

Naszym wrogiem i konkurentem politycznym jest Donald Tusk i ta ekipa, która teraz rządzi Polską. Czas najwyższy, żeby wszyscy moi koledzy to zrozumieli. Mam nadzieję, że po ogłoszeniu przez pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego tej decyzji pójdziemy do przodu i to po zwycięstwo

— podkreśliła.

Adrian Siwek/wPolsce24

