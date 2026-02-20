„Teraz obowiązkiem wszystkich moich kolegów, przede wszystkim kolegów - bo to oni najczęściej toczą między sobą dyskusję na temat tego, kto miałby być ewentualnym premierem - jest przyjąć do wiadomości decyzję Jarosława Kaczyńskiego i zabrać się do pracy” - powiedziała Beata Szydło, była premier, pytana o sprawę ogłoszenia przez prezesa PiS kandydata tej formacji na premiera.
Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński na antenie Radia Maryja przekazał, że dokonał już wyboru kandydata jego formacji na premiera. Nazwisko tej osoby ma być zaprezentowane prawdopodobnie w marcu.
Decyzja prezesa
Do sprawy na antenie Telewizji wPolsce24 odniosła się Beata Szydło, europosłanka Prawa i Sprawiedliwości, była premier.
Nazwisko ogłosi oczywiście pan prezes Jarosław Kaczyński
— zaznaczyła.
Przypomniała, że prezes Kaczyński podjął słuszną decyzję stawiając na kandydatury Andrzeja Dudy i Karola Nawrockiego, którzy potem zwyciężali w wyborach prezydenckich.
Ja również dostałam szansę od pana premiera prezesa Jarosława Kaczyńskiego, kiedy zaufał mi i mogłam prowadzić kampanię wyborczą a po wygranych wyborach objąć stanowisko premiera rządu Rzeczpospolitej Polskiej
— przypomniała.
Mówię o tym dlatego, że Jarosław Kaczyński ma niezwykłą intuicję, wiedzę i przede wszystkim dlatego, że jeżeli stawia na kogoś, to robi to z pełną świadomością i przeświadczeniem, że jest to osoba, która ma szansę w danym momencie poprowadzić partię do zwycięstwa, a potem podjąć się trudnego dzieła rządzenia państwem, zarządzania rządem
— wskazała.
Trzeba mu po prostu zaufać. Ja mam pełne zaufanie do decyzji pana Jarosława Kaczyńskiego
— stwierdziła.
Koniec sporów
Beata Szydło zabrała także głos na temat napięć w Prawie i Sprawiedliwości.
Teraz obowiązkiem wszystkich moich kolegów, przede wszystkim kolegów - bo to oni najczęściej toczą między sobą dyskusję na temat tego, kto miałby być ewentualnym premierem - jest przyjąć do wiadomości decyzję Jarosława Kaczyńskiego i zabrać się do pracy
— wskazała.
Zabrać się do pracy po to, żebyśmy wygrali, bo to nie chodzi o jedną osobę, która będzie w tej chwili firmowała naszą najpierw prekampanię, potem kampanię, a potem zostanie szefem rządu, ale to chodzi o zwycięstwo całej formacji, po to, żebyśmy mogli wreszcie odsunąć od władzy szkodliwy rząd, który w tej chwili rządzi, odsunąć od władzy Tuska
— zaznaczyła.
Naszym wrogiem i konkurentem politycznym jest Donald Tusk i ta ekipa, która teraz rządzi Polską. Czas najwyższy, żeby wszyscy moi koledzy to zrozumieli. Mam nadzieję, że po ogłoszeniu przez pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego tej decyzji pójdziemy do przodu i to po zwycięstwo
— podkreśliła.
