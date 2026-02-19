Weto prezydenta ws. "aktywnego rolnika". Krajewski atakuje! Bogucki odpowiada: Złą ustawą próbował Pan uratować się przed skutkami cięć

Krajewski jest wściekły na decyzję prezydenta Nawrockiego. / autor: PAP/Tomasz Gzell
Prezydent Karol Nawrocki swoją decyzją pokazał, że nie stoi po stronie rolników, a tych, którzy na dopłatach się bogacą kosztem prawdziwych rolników” - grzmiał Stefan Krajewski, minister rolnictwa i rozwoju wsi po wecie prezydenta Karola Nawrockiego. „Tą złą ustawą próbował Pan uratować się przed skutkami cięć w budżecie unijnym na rolnictwo i ukryć klęskę Waszej polityki w sprawie środków na rolnictwo” - odpowiedział mu Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta RP.

Prezydent Karol Nawrocki poinformował, że zawetował przygotowaną przez rząd ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu wzmocnienia pozycji rolników aktywnych zawodowo, czyli tzw. ustawę o aktywnym rolniku. Nowe przepisy miały rzekomo „ograniczyć praktykę ubiegania się o płatności przez właścicieli gruntów nieprowadzących działalności rolniczej”.

Atak Krajewskiego

Decyzja ta wywołała wściekłość Stefana Krajewskiego, ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Prezydent Karol Nawrocki swoją decyzją pokazał, że nie stoi po stronie rolników, a tych, którzy na dopłatach się bogacą kosztem prawdziwych rolników. Wiedząc, że ma słabych doradców, prosiłem o spotkanie, chcąc przedstawić fakty i wytłumaczyć potrzebę Aktywnego Rolnika. Niestety, Pan Prezydent nie znalazł czasu na rozmowę o sprawach ważnych dla rolników, a do decyzji wystarczyły partyjne instrukcje z Nowogrodzkiej

— zaznaczył.

Rząd 15 października, niezależnie od decyzji prezydenta, stoi po stronie rolników i zrobimy wszystko, żeby pieniądze trafiły do aktywnych rolników, a nie rolników z Marszałkowskiej… czy Nowogrodzkiej

— wskazał.

Argumenty obozu prezydenta

Na wpis zareagował Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta RP.

Panie Ministrze, Pańska ustawa odebrałaby dopłaty tysiącom małych polskich gospodarstw i dlatego Pan Prezydent Karol Nawrocki ją zawetował

— wyjaśnił.

Tą złą ustawą próbował Pan uratować się przed skutkami cięć w budżecie unijnym na rolnictwo i ukryć klęskę Waszej polityki w sprawie środków na rolnictwo. W wyniku tej polityki w budżecie na lata 2028–2034 na Wspólną Politykę Rolną będzie tylko 24,5 mld euro, czyli jedynie 3,5 mld euro rocznie, podczas gdy za rządów Prawa i Sprawiedliwości było to 25 mld euro na lata 2023–2027, a więc po 5 mld euro rocznie

— zauważył.

Co do spotkania z Panem Prezydentem, to obudził się Pan dopiero 16 lutego, na trzy dni przed ostatecznym ustawowym terminem decyzji Prezydenta i chciał się Pan spotkać 19 lutego, tj. w dniu, kiedy decyzja musiała być już podjęta - co jest z Pana strony niepoważne. Mimo to skontaktowałem się z Panem i proponowałem Panu spotkanie ze mną w tej sprawie 18 lutego, ale Pan miał inne zajęcia. Proszę więc nie manipulować i zamiast proponować szkodliwe dla polskich rolników prawo, zawalczyć o wyższe dopłaty dla polskich gospodarstw

— wskazał.

Adrian Siwek/X/PAP

