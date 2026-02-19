W Polsce obowiązuje już tzw. ustawa o przewlekłości postępowania - stwierdził szef MS Waldemar Żurek odnosząc się do projektu ustawy o przywróceniu prawa do sądu oraz rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, którą dzisiaj złożył prezydent Karol Nawrocki, po tym jak zawetował nowelę ustawy o KRS.
Prezydencki projekt
Prezydent Karol Nawrocki poinformował dzisiaj, że podjął decyzję o zawetowaniu nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, która zakłada wybór sędziowskich członków Rady przez wszystkich sędziów. Następnie w komunikacie Kancelarii Prezydenta poinformowano, że Nawrocki skierował do Sejmu własny projekt w tej sprawie - projekt ustawy o przywróceniu prawa do sądu oraz rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki. Cytowany w komunikacie prezydent dodał, że w przypadku odrzucenia „propozycji dialogu”, zwróci się do obywateli z wnioskiem o referendum ws. „przywrócenia normalności w funkcjonowaniu sądów”.
Podczas briefingu w Pruszkowie zorganizowanego w związku z decyzją prezydenta Żurek został zapytany m.in. o prezydencki projekt. Szef MS podkreślił, że w Polsce obowiązuje już tzw. ustawa o przewlekłości postępowania, tj. ustawa o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki.
Mam wrażenie, że (prezydencki projekt - PAP) to jest fragment wycięty z tej ustawy
— ocenił minister. Jego zdaniem, pomysł prezydenta „tytułem bardzo przypomina” tzw. ustawę o przewlekłości postępowania. Jak mówił, polskie sądy decydują o odszkodowaniach w procesach o przewlekłość, za co stratę ponoszą wszyscy obywatele.
Mamy neo-KRS, który przyczynia się do przewlekłości i prezydenta, który nie chce zmiany
— stwierdził.
Dopytany o zapis z prezydenckiego projektu, który zakazuje sędziom i asesorom kwestionowania skuteczności uchwał podejmowanych w sprawach indywidualnych przez KRS w okresie od 5 marca 2018 r. do 13 maja 2026 r., Żurek ocenił, że „prezydent chyba pomylił swoje role”.
Ustawą chce zakazać kwestionowania uchwał
— zauważył.
Jak zaznaczył szef MS, jest cała linia orzecznicza wskazująca, że „neo-KRS nie spełnia wymogów polskiej konstytucji”.
Była już ustawa, która się nazywała ustawą kagańcową - to była ustawa ministra (sprawiedliwości) Zbigniewa Ziobry. Jeżeli prezydent wpisuje się w tę ustawę, to widzę tam rękę tych samych osób, które pisały ustawę kagańcową, za którą musieliśmy słono płacić
— podkreślił.
Referendum ws. sądownictwa?
Pytany o pomysł referendum ws. sądownictwa, Żurek ironizował, że „chciałby wiedzieć, jakie pytania pan prezydent sformułuje do referendum”.
„Czy jestem za tym, żeby było krócej w sądach?” Ja dzisiaj mu odpowiem, że tak
— dodał minister.
Jego zdaniem, Polacy zgodziliby się na przyjęcie noweli ustawy o KRS, gdyby została ona poddana pod referendum.
Mimo to, że referenda kosztują państwo kilkadziesiąt milionów zł
— zauważył.
Prezydent chce odwoływać się do narodu - bardzo dobrze, ale naród wcześniej odpowiedział w wyborach powszechnych. Jak prezydent tego nie szanuje, to może w każdej sprawie będzie zarządzał referendum i w zależności od jego wyniku będzie podpisywał, bądź wetował ustawę, a nie najpierw wetował
— skwitował.
Nowelizacja ustawy o KRS i powiązana z nią nowela Kodeksu wyborczego została przyjęta przez Sejm 23 stycznie br. Następnie 28 stycznia br. nowelizację przyjął bez poprawek Senat. Zgodnie z zapisami noweli 15 sędziów-członków KRS miało być wybieranych w bezpośrednich i tajnych wyborach - organizowanych przez PKW – przez wszystkich sędziów w Polsce, a nie – jak obecnie – przez Sejm.
Do nowej KRS mogliby kandydować sędziowie z co najmniej 10-letnim stażem orzeczniczym i 5-letnim w danym sądzie, co otwierało drogę także części sędziów awansowanych po 2017 r. Zmianę przepisów krytykował PiS, a rząd - w tym Ministerstwo Sprawiedliwości - przekonywał, że nowela uczyni KRS konstytucyjną.
