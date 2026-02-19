Prezydent Karol Nawrocki podjął decyzję o zawetowaniu nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz powiązaną z nią nowelizacją Kodeksu wyborczego. Wywołało to wściekłość premiera Donalda Tuska i rzecznika rządu Adama Szłapki, którzy uderzyli w głowę państwa. Pod wpisami pojawiły się mocne komentarze. „Zwolennik resetu z Rosją i polityki uległości wobec Niemiec wykorzystuje każdą okazję do ataków na Prezydenta RP. Taki jest jedyny cel jego politycznej aktywności. To nie jest premier polskich spraw” - ocenił Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta RP.
CZYTAJ WIĘCEJ: Prezydent zawetował ustawę o KRS! „Pod hasłem ‘przywracania praworządności’ wprowadza nowy etap chaosu”. Są też inne decyzje
Decyzja prezydenta Karola Nawrockiego wywołała wściekłość premiera Donalda Tuska.
Szykują się kolejne weta. Tak na ślepo, byle zaszkodzić. To nie jest prezydent polskich spraw
— atakował.
Wtórował mu rzecznik rządu Adam Szłapka.
Mógł zakończyć akt chaosu w sądach, a napisał kolejną stronę tego dramatu. Gangsterski chwyt
— stwierdził.
CZYTAJ WIĘCEJ: Prezydencki projekt dot. sądownictwa trafił już do marszałka Sejmu! „Celem jest doprowadzenie do respektowania porządku konstytucyjnego”
„To nie jest premier polskich spraw”
Wpis Donalda Tuska wywołał lawinę komentarzy w mediach społecznościowych.
Premier Donald Tusk, zwolennik resetu z Rosją i polityki uległości wobec Niemiec wykorzystuje każdą okazję do ataków na Prezydenta RP. Taki jest jedyny cel jego politycznej aktywności. To nie jest premier polskich spraw
— ocenił Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta RP.
Nie pisałbym, gdyby jedną z tych ustaw nie było pokraczne antydemokratyczne i antykonstytucyjne kuriozom dotyczące sądownictwa. Polskie sprawy zatem wyglądają tak: premier Donald Tusk - 538 634 głosy, prezydent Karol Nawrocki - 10 606 877 głosów. To jak 1 do 20. To się nazywa „demokracja” i jako fundament ustroju Polski jest zapisane w art. 2 i 4 Konstytucji
— zauważył prof. Kamil Zaradkiewicz, sędzia Sądu Najwyższego.
A niech Pan da do podpisania Prezydentowi ustawę o obniżce cen energii, podniesieniu kwoty wolnej od podatku - Pan sprawdzi, czy tu weto zadziała - odwagi!
— zaproponował Bogdan Rzońca, europoseł Prawa i Sprawiedliwości.
Napisał to kto? Napisał to Donald Tusk, który nie jest premierem polskich spraw. Jest premierem spraw ukraińskich i spraw brukselskich, którego zainstalowała tutaj Urszula von der Leyen
— zauważył Konrad Berkowicz, poseł Konfederacji.
To proszę przestać przedkładać, Panie Premierze, Panu Prezydentowi buble legislacyjne, tylko takie akty prawne, które będę korzystne dla Polski. I da się to zrobić, w końcu Pan Prezydent podpisał już ich ponad sto
— wskazał Marcin Możdżonek, były kapitan reprezentacji Polski w piłce siatkowej, polityk Konfederacji.
To nie jest Prezydent Pana spraw - to fakt. Wystarczy, że będziecie szanować głos wyborców i konsultować ustawy z Prezydentem - dokładnie tego chcieli wyborcy w czerwcu 2025 i dlatego zagłosowali na Karola Nawrockiego. Nie róbcie bubli, ustaw na szybcika. Weźcie się do roboty
— napisał Adam Czarnecki, inicjator akcji „Stoimy dla CPK”.
CZYTAJ WIĘCEJ: Żurek atakuje Nawrockiego po zawetowaniu ustawy o KRS: „Od jutra odpowiedzialność za przewlekłość w sądach spada na prezydenta”
„Niekonstytucyjny gniot”
Mocne komentarze pojawiły się także pod wpisem Adama Szłapki.
A może tak: jeśli nie macie wystarczającej legitymacji wyborczej do zmiany przepisów legalną drogą (Sejm > Senat > Prezydent RP), ani większości do zmiany Konstytucji, to stosujcie obowiązujące przepisy, nawet gdy wam się nie podobają. Za trudne?
— zapytał Samuel Pereira, dziennikarz Telewizji wPolsce24.
Panie Adam Szłapka, musi Pan kiedyś powiedzieć Prezydentowi to, co pan pisze, w twarz. Kozak w necie
— wskazał Maciej Wąsik, europoseł PiS.
Mogli przygotować dobrą reformę, a napisali niekonstytucyjny gniot. Hochsztaplerski chwyt
— zauważył Waldemar Buda, europoseł PiS.
Odezwał się rzecznik twórców chaosu nie tylko w wymiarze sprawiedliwości
— napisał Jan Mosiński, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Zakończy chaos, razem z końcem waszych rządów. Bo chaos to była ta ustawa. Chaos to jest to, co ekipa Żurka od lat robi w sądach. Bierze na zakładników Polaków i chce zabetonować sądownictwo, aby skręcano sprawy Grodzkich, Nowaków i innych, a opozycję wsadzać do więzień. W międzyczasie Polacy latami czekają na sprawiedliwość, bo zajmujecie się tylko niszczeniem sędziów, którym „nie ufacie” i opozycji
— stwierdził Sebastian Kaleta, poseł PiS.
Możecie zakończyć chaos rozwiązując sejm i rezygnując z polityki
— zaproponował Dariusz Matecki, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/753610-tusk-i-szlapka-wsciekli-po-decyzji-prezydenta-ws-krs
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.