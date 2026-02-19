„Nie ma już ministra Bodnara. Myślę, że szybciej niż później nie będzie ministra Żurka. Nie ma także tej ustawy. A mam nadzieję, że wejdą dobre rozwiązania. To jest właśnie nieudana próba takiego betonowania sceny sędziowskiej w myśl żądania bardzo wąskiej grupy ludzi, czyli jednego lub drugiego stowarzyszenia. To prywatne stowarzyszenie podejmuje uchwałę i mówi, co ma robić parlament, co ma robić prezydent, co mają robić prezesi sądów. To jest coś absolutnie niedopuszczalnego” - mówił na antenie Telewizji wPolsce24 szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki, komentując weto prezydenta Karola Nawrockiego ws. nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa.
Zbigniew Bogucki podkreślił na antenie Telewizji wPolsce24, że prezydent zawetował ustawę, której celem było zabetonowanie Krajowej Rady Sądownictwa dla „nadzwyczajnej kasty”.
Czyli nawet nie dla wszystkich sędziów, bo część miała być w ogóle wykluczona z możliwości kandydowania do Krajowej Rady Sądownictwa i to było takie bardzo słabe zawoalowane: „żeby było tak, jak było”, a być może nawet jeszcze gorzej. Czyli żeby wrócić do tych czasów, gdy sędziowie wybierali sędziów, a suweren, czyli naród i przedstawiciele narodu, jakimi są parlamentarzyści, nie mieliby nic do gadania
— wskazał.
Trzecia władza miałaby być wyjęta z jakiejkolwiek kontroli konstytucyjnej
— dodał.
CZYTAJ WIĘCEJ: Prezydent zawetował ustawę o KRS! „Pod hasłem ‘przywracania praworządności’ wprowadza nowy etap chaosu”. Są też inne decyzje
Plan B
Waldemar Żurek zapowiedział, że będzie szukał „planu B”. Do tych słów także odniósł się Zbigniew Bogucki.
Pan minister Żurek poległ podczas tej ustawy. Zresztą można powiedzieć, że to był swego rodzaju plagiat po ministrze Bodnarze
— zauważył.
Nie ma już ministra Bodnara. Myślę, że szybciej niż później nie będzie ministra Żurka. Nie ma także tej ustawy. A mam nadzieję, że wejdą dobre rozwiązania. To jest właśnie nieudana próba takiego betonowania sceny sędziowskiej w myśl żądania bardzo wąskiej grupy ludzi, czyli jednego lub drugiego stowarzyszenia. To prywatne stowarzyszenie podejmuje uchwałę i mówi, co ma robić parlament, co ma robić prezydent, co mają robić prezesi sądów. To jest coś absolutnie niedopuszczalnego
— ocenił.
CZYTAJ WIĘCEJ: Żurek atakuje Nawrockiego po zawetowaniu ustawy o KRS: „Od jutra odpowiedzialność za przewlekłość w sądach spada na prezydenta”
Odpowiedzialność Żurka
Polityk ocenił, że nieudolną próbą jest także zrzucanie odpowiedzialności na prezydenta Karola Nawrockiego za chaos w sądownictwie.
Przepraszam bardzo, a kto podzielił sędziów na „neo” i „paleo” sędziów? Kto podważa wyroki sądowe? Kto zgadza się na to, żeby różnego rodzaju przestępcy, bardzo poważni w zbrodniach, wychodzili na wolność, tylko dlatego, że jeden sędzia uznaje, że ten, który orzekł w tej sprawie, nie jest sędzią
— powiedział.
Co więcej w tych najpoważniejszych sprawach - zgwałcenia, zabójstwa – orzekają sędziowie często z kilkudziesięcioletnim stażem, doświadczeniem w orzekaniu. Ale tylko dlatego, że w pewnym czasie przeszli przez nową KRS i dostali powołanie na to wyższe stanowisko, nawet czasami nie mieli wyjścia, bo szli normalną drogą kariery, dzisiaj nazywani są „neo-sędziami” w sposób absolutnie pogardliwy, a cierpią ofiary
— wskazał.
Panie ministrze, to nie jest odpowiedzialność prezydenta. Niech pan nie próbuje przerzucać odpowiedzialności. To jest odpowiedzialność pana, pańskiego środowiska sędziowsko-politycznego, bo w istocie to są politycy w togach
— zaznaczył.
Bubel prawny
Zbigniew Bogucki przypomniał, że do laski marszałkowskiej został złożony projekt prezydenta.
Pan prezydent zgodnie ze swoim zapewnieniem mówił: „zobaczymy, co przedstawicie”. Przedstawili niestety bubel prawny krytykowany przez Krajową Radę Sądownictwa, Sąd Najwyższy, także różne organy, które były bardzo blisko dzisiejszego „obozu demokracji walczącej”. Oni także nie chcą się na zgodzić. Mówią, że to jest szaleństwo
— zauważył.
Także dzisiaj prezydent przedłożył marszałkowi nową ustawę, która mówi najważniejszą rzecz: skończmy z dzieleniem sędziów na nowych i starych
— podkreślił.
CZYTAJ WIĘCEJ: Prezydencki projekt dot. sądownictwa trafił już do marszałka Sejmu! „Celem jest doprowadzenie do respektowania porządku konstytucyjnego”
Adrian Siwek/wPolsce24
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/753609-tylko-u-nas-bogucki-o-wecie-ws-krs-bubel-prawny
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.