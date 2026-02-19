Na stronie prezydenta opublikowano prezydencki projekt odnoszący się do sądownictwa wraz z uzasadnieniem. Celem jest - jak podkreślono w uzasadnieniu projektu - doprowadzenie do respektowania porządku konstytucyjnego.
Prezydent Karol Nawrocki o przedłożeniu takiego projektu powiedział w dzisiejszym wystąpieniu informującym o zawetowaniu przygotowanej przez resort sprawiedliwości nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Wkrótce potem na stronie prezydenta opublikowano liczący 26 artykułów projekt wraz z blisko 40-stronnicowym uzasadnieniem. Projekt w czwartek trafił do marszałka Sejmu.
Z uwagi na brak dotychczas normatywnych, skutecznych instrumentów służących wyegzekwowaniu poszanowania obowiązującego prawa, przeciwdziałaniu uzurpacji kompetencji pod pozorem sprawowania wymiaru sprawiedliwości konieczne jest poszukiwanie narzędzi i wprowadzenie konstrukcji prawnych zawartych w niniejszym projekcie, którego celem jest doprowadzenie do respektowania porządku konstytucyjnego, właściwej równowagi władz, gwarancji realizacji prawa obywatela do sądu oraz odbudowania zaufania obywateli do sądu
— podkreślono w uzasadnieniu.
Jak głoszą niektóre z artykułów projektu sędzia i asesor sądowy „nie może kwestionować istnienia konstytucyjnych organów państwa, podważać ich kompetencji i umocowania”; „nie może kwestionować orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego ani podważać ich istnienia lub skuteczności” i „nie może dokonywać oceny skuteczności uchwał podejmowanych w sprawach indywidualnych przez Krajową Radę Sądownictwa”.
Umyślna odmowa wykonywania wymiaru sprawiedliwości jest równoznaczna ze zrzeczeniem się stanowiska sędziowskiego
— stanowi inny z artykułów.
Przez taką „umyślną odmowę wykonywania wymiaru sprawiedliwości” jak sprecyzowano w projekcie rozumie się m.in.: „odmowę udziału sędziego w składzie sądu z sędziami albo asesorami sądowymi ze względu na ustalenie nieistnienia albo ocenę ich statusu”, a także „uchylenie, uznanie za nieistniejące, pominięcie orzeczenia (…) wydanego z udziałem sędziego (…) ze względu na ustalenie okoliczności lub ocenę dotyczącą ich powołania albo mianowania”.
Funkcjonariusz publiczny, który w zakresie swoich obowiązków albo uprawnień zawodowych lub służbowych, uporczywie kwestionuje konstytucyjne lub ustawowe uprawnienia Prezydenta RP, TK, KRS oraz TS lub wydawane przez te organy akty lub orzeczenia lub dokonywane przez te organy inne konstytucyjne lub ustawowe czynności, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5
— głosi inny z proponowanych w projekcie przepisów.
