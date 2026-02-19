Szef ministerstwa sprawiedliwości Waldemar Żurek powiedział PAP po prezydenckim wecie do noweli ustawy o KRS, że „nie ustąpi w doprowadzaniu do przywrócenia organów konstytucyjnych obywatelom”. „Mamy plan B i będziemy go realizować” – podkreślił Żurek.
Po południu prezydent Karol Nawrocki poinformował, że postanowił zawetować nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz powiązaną z nią nowelizacją Kodeksu wyborczego. Nowela zakładała, wybór sędziowskich członków Rady przez wszystkich sędziów.
Żurek atakuje prezydenta
Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek proszony przez PAP o komentarz do decyzji prezydenta ocenił, że prezydenckie weto „można skwitować jednym zdaniem: ubrał się diabeł w ornat i ogonem na mszę świętą dzwoni”.
Argumenty, użyte w komunikacie prezydenta są w wielu miejscach niezgodne z prawdą
— przekonywał szef MS.
Jego zdaniem prezydent poprzez weto „pogłębi chaos oraz wydłuży postepowania, które najbardziej doskwierają Polakom”.
Odpowiedzialność za weto spada na prezydenta. Od jutra odpowiedzialność za przewlekłość w sądach spada na prezydenta. To on będzie musiał stanąć i powiedzieć obywatelom, dlaczego procesy za Ziobry zostały wydłużone. Ja nie ustąpię w doprowadzeniu do przywrócenia organów konstytucyjnych obywatelom. Mamy plan B i będziemy go realizować
— podkreślił Żurek.
