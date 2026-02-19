Żurek atakuje Nawrockiego po zawetowaniu ustawy o KRS: "Od jutra odpowiedzialność za przewlekłość w sądach spada na prezydenta"

  • Polityka
  • opublikowano:
Waldemar Żurek zaatakował prezydenta Karola Nawrockiego. / autor: PAP/Albert Zawada
Waldemar Żurek zaatakował prezydenta Karola Nawrockiego. / autor: PAP/Albert Zawada

Szef ministerstwa sprawiedliwości Waldemar Żurek powiedział PAP po prezydenckim wecie do noweli ustawy o KRS, że „nie ustąpi w doprowadzaniu do przywrócenia organów konstytucyjnych obywatelom”. „Mamy plan B i będziemy go realizować” – podkreślił Żurek.

Po południu prezydent Karol Nawrocki poinformował, że postanowił zawetować nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz powiązaną z nią nowelizacją Kodeksu wyborczego. Nowela zakładała, wybór sędziowskich członków Rady przez wszystkich sędziów.

Żurek atakuje prezydenta

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek proszony przez PAP o komentarz do decyzji prezydenta ocenił, że prezydenckie weto „można skwitować jednym zdaniem: ubrał się diabeł w ornat i ogonem na mszę świętą dzwoni”.

Argumenty, użyte w komunikacie prezydenta są w wielu miejscach niezgodne z prawdą

— przekonywał szef MS.

Jego zdaniem prezydent poprzez weto „pogłębi chaos oraz wydłuży postepowania, które najbardziej doskwierają Polakom”.

Odpowiedzialność za weto spada na prezydenta. Od jutra odpowiedzialność za przewlekłość w sądach spada na prezydenta. To on będzie musiał stanąć i powiedzieć obywatelom, dlaczego procesy za Ziobry zostały wydłużone. Ja nie ustąpię w doprowadzeniu do przywrócenia organów konstytucyjnych obywatelom. Mamy plan B i będziemy go realizować

— podkreślił Żurek.

Adrian Siwek/PAP

