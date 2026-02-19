Prezydent Karol Nawrocki poinformował dziś, że zawetował nowelizację ustawy o KRS. Jednocześnie głowa państwa zapowiedziała przedstawienie swojego projektu o wymiarze sprawiedliwości. Co, jeśli koalicja Donalda Tuska odrzuci prezydencki projekt? Wówczas Karol Nawrocki zapowiedział zwrócenie się do Polaków, by zainicjować referendum „w sprawie przywrócenia normalności w funkcjonowaniu sądów”.
Karol Nawrocki wskazał w przemówieniu, że „Polska nie może być państwem chaosu”.
Wiele miesięcy czekałem na ustawy, które miały potwierdzać prawo Polaków do bezstronnego sądu, wielokrotnie zapowiadane przez obecny rząd. Otrzymałem przygotowany na kolanie, powszechnie krytykowany bubel prawny, w ekstraordynaryjnym trybie przepchnięty przez Sejm. W związku z postępującym rozkładem wymiaru sprawiedliwości, tak jak wcześniej zapowiadałem, przedstawiam własny projekt ustawy o przywróceniu prawa do sądu oraz rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki oparty na trzech konkretnych zasadach: – bezstronności sądów, – niepodważalności orzeczeń, – potwierdzeniu statusu prawidłowo nominowanych sędziów. Celem jest stabilność i realne skrócenie czasu postępowań
— ogłosił.
Jeżeli propozycje dialogu zostaną odrzucone – zgodnie ze swoim zobowiązaniem – ostatecznie zwrócę się do Narodu z wnioskiem o referendum w sprawie przywrócenia normalności w funkcjonowaniu sądów. Niech zdecydują obywatele. To Ich głos zawsze jest najważniejszy
— dodał.
