W tych godzinach Polska wychodzi z konwencji ottawskiej, zakazującej użycia, składowania i produkcji min przeciwpiechotnych – poinformował premier Donald Tusk. Zaznaczył, że w trakcie finalizacji jest nowoczesny, polski system narzutowego minowania Bluszcz.
Polska wychodzi z wychodzi z konwencji ottawskiej
Donald Tusk, który w czwartek obserwował prezentację możliwości m.in. polskich systemów antydronowych, powiedział, że właśnie „w tych godzinach” Polska wychodzi z konwencji ottawskiej, zakazującej użycia, składowania, produkcji oraz przekazywania min przeciwpiechotnych.
Przy tej okazji poinformował o finalizacji nowoczesnego systemu narzutowego minowania Bluszcz, który – jak zaznaczył premier - jest kluczowy dla polskiego bezpieczeństwa, bezpieczeństwa polskiego terytorium i granicy.
Miny na wchodniej granicy
Tusk podkreślił też, że w ramach programu Tarczy Wschód Polska osiągnie niedługo zdolność zaminowania wschodniej granicy w ciągu 48 godzin.
PMN Bluszcz jest bezzałogowo-załogowym pojazdem minowania narzutowego, opracowanym wspólnie przez podmioty państwowe i prywatne: Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej, STEKOP S.A., Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej oraz Belma S.A.
Szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiadając piątkowe spotkanie w Krakowie grupy E5 - zrzeszającej najsilniejsze militarnie państwa Europy, tj. Francję, Niemcy, Włochy, Wielką Brytanię oraz Polskę - powiedział, że nastąpi po nim możliwość budowy potencjału zbrojeniowego w zakresie min przeciwpiechotnych. Dodał, że oczekuje od polskich firm zbrojeniowych „budowy potencjału tworzonego na rzecz min przeciwpiechotnych, wytwarzania ich w Polsce i zabezpieczenia potrzeb polskiej armii”.
Kosiniak-Kamysz: Jeśli ktoś by zgłupiał…
Kosiniak-Kamysz zapewnił, że Polska nie ma intencji używania min, tylko intencję obrony i gotowości, jeżeli - jak powiedział:
Ktoś zgłupiałby i chciałby testować nasze zdolności w tym wymiarze
Poinformował, że w tym zakresie Polska będzie koordynować swoje działania z innymi państwami, które wypowiedziały konwencję ottawską.
Kto jeszcze wypowiedział traktat?
O zamiarze wyjścia z konwencji ottawskiej polski rząd poinformował na początku 2025 r., a w lipcu ub.r. ustawę o wypowiedzeniu konwencji podpisał ówczesny prezydent Andrzej Duda.
W ramach zawartego tzw. solidarnego porozumienia regionalnego traktat poza Polską wypowiedziały w 2025 r. również inne kraje wschodniej flanki NATO - Finlandia, Litwa, Łotwa oraz Estonia. Pod koniec czerwca ub. r. dekret o wycofaniu się z konwencji podpisał także prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Litwa i Finlandia zadeklarowały także powrót do produkcji min przeciwpiechotnych, a także wspierania nimi Ukrainy.
Czym jest konwencja ottawska?
Traktat o zakazie min przeciwpiechotnych został zatwierdzony w dniach 3-4 grudnia 1997 roku w Ottawie, stąd jego nazwa Konwencja Ottawska. W życie weszła w 1999 r. Ratyfikowało ją ponad 160 państw, z wyjątkiem m.in. USA, Chin czy Rosji, która używa ich w inwazji na Ukrainę. Polska podpisała umowę 4 grudnia 1997 roku, a ratyfikowała ją dopiero w 2012 roku.
CZYTAJ TEŻ: Sejm uchwalił ustawę o wypowiedzeniu konwencji ottawskiej. Kosiniak-Kamysz: „To kluczowe dla bezpieczeństwa w regionie”
SC/PAP
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/753599-tusk-oglosil-w-tych-godzinach-wychodzimy-z-konwencji-ottawskiej
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.