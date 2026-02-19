Nowy trop ws. Czestnych! Kolega Tuska wnioskował o nadanie jej polskiego obywatelstwa? "Niestety marszałek Czarzasty nadal milczy"

autor: PAP/Jarek Praszkiewicz/x
autor: PAP/Jarek Praszkiewicz/x

Dla opinii publicznej wciąż niejasne pozostają powiązania marszałka Sejmu i byłego członka PZPR Włodzimierza Czarzastego z Rosjanką Swietłaną Czestnych, która przed dwoma laty nabyła udziały w spółce Czarzastego. Czestnych posiada też polskie obywatelstwo, ale jak je uzyskała? „Wszystko wskazuje na to, że decyzję o przyznaniu polskiego obywatelstwa Rosjance Swietłanie Czestnych, wydał bliski kolega Donalda Tuska - wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski. Pytanie zasadnicze, czy dopełniono wszystkich procedur, a przede wszystkim obowiązku wysłania zapytań przez wojewodę do Policji i ABW” - napisał na platformie X Michał Dworczyk, europoseł PiS.

Michał Dworczyk przypomniał, na jakieś zasadzie Swietłana Czestnych uzyskała polskie obywatelstwo.

Rosjanka pozyskała polskie obywatelstwo, a tym samym możliwość poruszania się po strefie Schengen bez najmniejszej kontroli dzięki zawarciu związku małżeńskiego z obywatelem RP

— przypomniał Dworczyk.

Czarzasty nadal milczy”

Pytań jest coraz więcej, choćby takie, że Rosjanka obracająca jajami Fabergé weszła w związek małżeński z autorem „Ławicy”, dziennikarzem z Polski, który sam się chwalił leczeniem psychiatrycznym i wielokrotnie przebywał w szpitalach zamkniętych. Niestety marszałek Czarzasty nadal milczy, a Premier Tusk bierze go w obronę

— dodał.

CZYTAJ TAKŻE:

Jak Czarzasty broni się ws. relacji z Rosjanką? Kancelaria: „W 2020 r. nabyła udziały w hotelu”; „Nie utrzymują kontaktów towarzyskich”

Późny wpis Czarzastego do rejestru korzyści. „Rz”: Niedługo mają wypłynąć kolejne informacje nt. marszałka i innych członków Lewicy

Kolejne media pytają o powiązania Czarzastego. Czy Czestnych powinna być objęta sankcjami? Oto, jaką wiedzę chce uzyskać prezydent

tkwl/X

