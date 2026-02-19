WIDEO

Uniwersytet zakazał debaty z politykami PiS. Bocheński: "Okazuje się, że w Polsce nie ma klimatu na wolną debatę"

Politycy PiS reagują na cenzurę - na zdjęciu europosłowie Patryk Jaki i Tobiasz Bocheński / autor: X/Prawo i Sprawiedliwość
Politycy PiS reagują na cenzurę - na zdjęciu europosłowie Patryk Jaki i Tobiasz Bocheński / autor: X/Prawo i Sprawiedliwość

Patryk Jaki, Tobiasz Bocheński i Przemysław Czarnek zapowiedzieli objazd po uczelniach z debatami w cyklu „Zmień nasze zdanie”. Zetknęli się jednak z cenzurą, gdyż Uniwersytet Wrocławski odmówił politykom miejsca na spotkanie. W reakcji na to odbyła się konferencja prasowa polityków Prawa i Sprawiedliwości.

Jesteśmy przekonani, że nasze poglądy, nasze wartości i idee, które reprezentujemy jako konserwatywne, zdroworozsądkowe są bardzo atrakcyjną wizją Rzeczpospolitej i przyszłości naszej ojczyzny. I chcieliśmy się konfrontować z ludźmi, którzy myślą inaczej na forum, które nie ma charakteru blisko związanego z polityką po to, żeby może ktoś zmieni nasze zdanie, a może my zmienimy zdanie innych osób. Oparliśmy się na zasadzie wolności, na tym, że każdy może przyjść, powiedzieć to, co chce, powiedzieć to, co uważa, przedstawić swój pogląd, a następnie skonfrontować się z nami, których często ogląda w telewizjach, które państwo reprezentujecie czy w social mediach. I okazuje się, że w Polsce nie ma klimatu na wolną debatę. Spodziewaliśmy się tego i nie jesteśmy tym absolutnie zaskoczeni

— wskazał Tobiasz Bocheński, europoseł Prawa i Sprawiedliwości.

Dlatego dzisiaj robimy konferencję prasową w tym miejscu. Tutaj był urząd cenzury. W PRL-u jak wiemy, nie było wolności słowa. Pracowali tutaj liczni cenzorzy, którzy sprawdzali, czy zdania w książkach są zgodne z linią partii. Sprawdzali, czy można napisać artykuł prasowy. Sprawdzali, czy jakiś tekst się nadaje, a jak się nie nadawał, to trzeba było go publikować w drugim obiegu. I my nie zgadzamy się na to jako obrońcy wolnego słowa, żeby istniał w Polsce drugi obieg

— zaznaczył.

Dlatego spotykamy się pod Biblioteką Uniwersytetu Wrocławskiego już w najbliższy wtorek o godz. 18:00.

— zapowiedział.

Warto zmienić wolności słowa”

Na profilu Prawa i sprawiedliwości zamieszczono także nagranie z europosłem Patrykiem Jakim, w którym ten odniósł się do tej kwestii.

Kryptodyktatura chce stworzyć w Polsce sytuację, gdzie na uniwersytety do polskiej młodzieży Tusk i jego ekipa może sobie przychodzić, kiedy chce i jak chce, a drugiej stronie będzie to zakazane

— wskazał.

Dlatego regularnie pod ich presją wypowiadają nam salę, nie pozwalają nam się spotkać z młodzieżą, ale my na to nie pozwolimy. I w związku z tym, że wypowiedziano nam już kolejną salę w Bibliotece Uniwersytetu Wrocławskiego, to zrobimy spotkanie z młodzieżą pod Biblioteką Uniwersytetu Wrocławskiego

— powiedział.

Zapraszamy we wtorek o godzinie 18:00. Zmień nasze zdanie. Nawet jak się z nami nie zgadzasz, to warto, aby bronić wolności słowa, bo nie ma silnej Polski bez wolności słowa

— dodał.

CZYTAJ TAKŻE: Zastraszano uczelnie?! Jaki: Prawie wszystkie wycofały swoje zgody na nasze spotkania ze studentami. Nie poddajemy się

Adrian Siwek/X

