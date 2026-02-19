Prezes PiS Jarosław Kaczyński w wywiadzie udzielonym Radiu Maryja m.in. odpowiedział na pytanie, w jakiej koalicji mogłoby być PiS po wyborach. Wypowiedział się także na temat programu SAFE.
Jarosław Kaczyński po raz kolejny wykluczył możliwość powyborczego porozumienia PiS-u w Konfederacją Korony Polskiej Grzegorza Brauna. To z kim PiS mógłby się porozumieć?
Z pozostałymi Konfederacjami, bo jest ich w istocie trzy, chociaż dwie działają w założeniu wspólnie. (…) Jeżeli chodzi o działalność formacji pana Brauna, to ona przekracza wszelkie granice tego, co jest dopuszczalne w cywilizowanym świecie i ja te granice uznaje wewnętrznie, to nie jest tylko kwestia taktyki politycznej
— zaznaczył Jarosław Kaczyński.
Poza tym to formacja oczywiście wprost prorosyjska, co w dzisiejszych warunkach w ogóle wyklucza ja z normalnego życia publicznego
— dodał lider PiS.
„To byłaby jedna, wielka, straszliwa kompromitacja”
Jarosław Kaczyński zwrócił uwagę na polityków, którzy orbitują wokół Grzegorza Brauna.
Biorąc pod uwagę, jak dziwnych ludzi – to jest bardzo łagodne określenie - tam się ściąga, to przecież z taką formacją nie dałoby się rządzić. To byłaby jedna, wielka, straszliwa kompromitacja, już nie mówiąc o tym, że bylibyśmy izolowani w skali międzynarodowej, co też jest ważne
— podkreślił lider PiS.
Proszę sobie przypomnieć choćby losy bardzo trudnej, wymuszonej na nas koalicji, bo przed jej zawarciem zaproponowaliśmy samorozwiązanie Sejmu, ale PO złośliwie nie chciała się na to zgodzić, a do tego potrzebna jest większość 2/3 całego Sejmu, to się nie udało. Wiedzieliśmy jakie to jest ryzyko. Dziś może pewni wyborcy nie chcą na nas głosować dlatego, że byliśmy kiedyś z Samoobroną, a Samoobrona w porównaniu z przedsięwzięciem pana Brauna to jest można powiedzieć lekki przypadek
— mówił Jarosław Kaczyński.
Krytyka programu SAFE
Prezes PiS po raz kolejny wypowiedział sie też na temat programu SAFE, jednoznacznie go krytykując.
Jeżeli chodzi o zbrojenia, to one się już rozpoczęły, to była decyzja podjęta za naszych rządów i już wcielana w życie. To decyzja, która w ogromnej mierze determinuje dalszą drogę, a ona musi prowadzić przez USA i Koreę, jeżeli chodzi o zakup sprzętu, a to ma być wykluczone. Tu chodzi po prostu o koordynację i interoperacyjnosć
— mówił lider PiS.
Po drugie ta zasada, że kupujemy w Europie, uderza wbrew temu, co mówią zwolennicy tego programu, także w polską produkcję zbrojeniową, bo trzeba pamiętać, że poza nielicznymi rodzajami broni, wszystkie inne są w ogromne mierze wyprodukowane gdzieś poza Unią Europejską
— dodał.
Polska jest w stanie pożyczkę na podobnym poziomie, co prawda inaczej rozłożona w czasie, ale to tutaj nie ma większego znaczenia, zaciągnąć. (…) Z naszego punktu widzenia to po prostu nie ma sensu, można załatwić to, a nawet jeżeli to będzie trochę droższe, to naprawdę niepodległość nie ma ceny
— ocenił Jarosław Kaczyński.
CZYTAJ TAKŻE:
— Prezes PiS w Radiu Maryja: Dokonałem już wyboru kandydata na premiera. Nie ma obciążeń wobec elektoratu prawicowego
— Prezes PiS: Mowy nie ma o żadnych sojuszach z partią Brauna. „To ugrupowanie całkowicie niepoważne. Tam są jakieś ‘Jaszczury’”
tkwl/Radio Maryja
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/753590-jaroslaw-kaczynski-wyklada-karty-na-stol-w-sprawie-koalicji
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.