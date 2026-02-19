Europejski sprzęt jednak nie najlepszy? Niemcy chcą kupić F-35. Przydacz: Dlaczego nasi sąsiedzi planują kupować sprzęt amerykański

  • Polityka
  • opublikowano:
Niemcy planują zakup myśliwców F-35 (na zdjęciu) / autor: Kaszynzki, Lockheed Martin, CC BY 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/2.0>, via Wikimedia Commons
Niemcy planują zakup myśliwców F-35 (na zdjęciu) / autor: Kaszynzki, Lockheed Martin, CC BY 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/2.0>, via Wikimedia Commons

W kontekście dyskusji o SAFE i argumentów używanych przez siły proniemieckie w Polsce, wielu mogłoby zadać pytanie, dlaczego nasi sąsiedzi planują kupować sprzęt amerykański, a nie europejski, ale pewnie nikt nie zada” - wskazał prezydencki minister Marcin Przydacz, komentując doniesienia dotyczące tego, że Niemcy planują zakup myśliwców F-35.

Rządzący próbują za wszelką cenę przekonywać Polaków do pożyczki z programu SAFE na obronność mimo tego, że posiada ona liczne ograniczenia związane m.in. z tym, że za te pieniądze będzie można kupować jedynie europejski sprzęt.

Forsowana jest narracja, że ten produkowany w Europie w żaden sposób nie ustępuje sprzętowi amerykańskiemu czy koreańskiemu.

Okazuje się, że w tę narrację nie wierzą nawet same Niemcy, które w ogóle nie zamierzają uczestniczyć w programie SAFE.

Niemcy rozważają zamówienie większej liczby amerykańskich myśliwców F-35, co pogłębiłoby zależność Berlina od amerykańskiej technologii wojskowej w obliczu niepowodzenia wspólnego programu myśliwców nowej generacji z Francją

— wskazał Reuters.

Kluczowe pytanie

Sprawę w mediach społecznościowych skomentował Marcin Przydacz, prezydencki minister.

F-35 to dobry sprzęt. Amerykański

— wskazał.

W kontekście dyskusji o SAFE i argumentów używanych przez siły proniemieckie w Polsce wielu mogłoby zadać pytanie, dlaczego nasi sąsiedzi planują kupować sprzęt amerykański, a nie europejski, ale pewnie nikt nie zada

— zaznaczył.

CZYTAJ TAKŻE:

NASZ NEWS. Koalicja przepycha SAFE, bo… Niemcy chcą w ten sposób wykpić się od reparacji? Nowe ustalenia wPolsce24

Koalicja twardo przepycha SAFE! Senat nie przyjął wniosku mniejszości o odrzucenie. Ustawa została przyjęta z nielicznymi poprawkami

To apel do prezydenta Nawrockiego? Tusk: Niech nikomu w Polsce nie przyjdzie do głowy myśl, żeby zablokować program SAFE

Adrian Siwek/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych