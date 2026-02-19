Tomasz Szatkowski wymienił zagrożenia na trzech poziomach, jakie niosłaby za sobą pożyczka udzielona w ramach programu SAFE. „Po pierwsze, to kwestia kierunkowej decyzji, gdzie zapadają kluczowe decyzje ws. polskiego bezpieczeństwa. Po drugie, mamy zasadę warunkowości, której działanie widzieliśmy już przy KPO. Po trzecie, denominowanie pożyczki w euro zwiększa presję na przyjęcie tej waluty przez Polskę w przyszłości. Te trzy wymiary podważają celowość wejścia do tego mechanizmu” - stwierdził sekretarz generalny grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w PE w telewizji wPolsce24. Były ambasador RP przy NATO odniósł się również do kontraktu wartego 10 mld zł, którego beneficjentem ma być firma „Polska Amunicja”, kierowana przez b. posła KO Pawła Poncyljusza. „Obecny rząd wykorzystuje argumenty o obronności panstwa do walki politycznej, a być może i do realizacji własnych interesów” - podkreślił Szatkowski. …
