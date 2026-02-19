TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Tomasz Szatkowski o kontrakcie na produkcję amunicji i firmie Poncyljusza: To sprawa dla komisji ds. służb specjalnych

  • Polityka
  • opublikowano:
Tomasz Szatkowski / autor: Screen z programu "Kontra" w telewizji wPolsce24
Tomasz Szatkowski / autor: Screen z programu "Kontra" w telewizji wPolsce24

Tomasz Szatkowski wymienił zagrożenia na trzech poziomach, jakie niosłaby za sobą pożyczka udzielona w ramach programu SAFE. „Po pierwsze, to kwestia kierunkowej decyzji, gdzie zapadają kluczowe decyzje ws. polskiego bezpieczeństwa. Po drugie, mamy zasadę warunkowości, której działanie widzieliśmy już przy KPO. Po trzecie, denominowanie pożyczki w euro zwiększa presję na przyjęcie tej waluty przez Polskę w przyszłości. Te trzy wymiary podważają celowość wejścia do tego mechanizmu” - stwierdził sekretarz generalny grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w PE w telewizji wPolsce24. Były ambasador RP przy NATO odniósł się również do kontraktu wartego 10 mld zł, którego beneficjentem ma być firma „Polska Amunicja”, kierowana przez b. posła KO Pawła Poncyljusza. „Obecny rząd wykorzystuje argumenty o obronności panstwa do walki politycznej, a być może i do realizacji własnych interesów” - podkreślił Szatkowski. …

Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów

Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.

Kliknij i wybierz e-prenumeratę.

Sieć Przyjaciół Wchodzę i wybieram

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych