Senat nie zgodził się na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Adama Bodnara (KO). Taki wniosek złożył sędzia Daniel Radwański w związku z prywatnym aktem oskarżenia o zniesławienie związanym z odwołaniem go z funkcji prezesa sądu w Brzozowie.
Za pociągnięciem do odpowiedzialności karnej Bodnara głosowało 23 senatorów, 60 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.
Wcześniej przeciw temu wnioskowi opowiedziała się senacka komisja regulaminowa, etyki i spraw senatorskich.
18 lipca 2023 r. sędzia Radwański został powołany do pełnienia funkcji prezesa Sądu Rejonowego w Brzozowie na mocy postanowienia wydanego przez ówczesną wiceminister sprawiedliwości Katarzynę Frydrych. Procedurę odwołania Radwańskiego z tej funkcji zainicjował w czerwcu 2024 r. wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur. Funkcję ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego sprawował wówczas Bodnar.
Odwołanie sędziego
Wśród przesłanek odwołania Mazur wskazał… podpisanie przez Radwańskiego listy poparcia dla Grzegorza Furmankiewicza jako kandydata do Krajowej Rady Sądownictwa, ukształtowanej przepisami przyjętymi po 2017 r.
Na początku lipca 2024 r. odbyło się posiedzenie Kolegium Sądu Okręgowego w Krośnie, na którym głosowano nad odwołaniem Radwańskiego. Podczas tego głosowania 3 osoby były „za” odwołaniem, a 3 „przeciw”. W takiej sytuacji o wyniku zadecydował głos przewodniczącego, który głosował „za”.
4 lipca 2024 r. wiceminister Mazur odwołał Radwańskiego z pełnionej funkcji. W piśmie z 5 lipca 2024 r. Radwański zgłosił wątpliwości dotyczące trybu przeprowadzenia głosowania, a zwłaszcza jego tajności (w tym ujawnienie głosu przewodniczącego). Mazur jednak nie podzielił tych zastrzeżeń i nie zgodził się na uchylenie decyzji o odwołaniu.
Adrian Siwek/PAP
