Grupa Orlen przedstawiła wyniki finansowe za 2025 roku. Koncern przy tym postanowił obrazowo przedstawić swoje wyniki w przeliczeniu na rodzinę 2 + 1 w formie infografiki. w tym celu Orlen przerobił dobrze znaną w sieci grafikę. Czy koncern zapłacił za to jej autorowi?

Publikujemy wyniki finansowe ORLEN za 2025 rok. Najwyższe w historii inwestycje, rekordowa wartość giełdowa i paliwa najtańsze od czterech lat

— podało na platformie X biuro prasowe Orlenu, załączając do tego wspomnianą grafikę. Warto zaznaczyć, że w jej najbardziej popularnej wersji na środku znajduje się postać przedstawiająca… Janusza Korwin-Mikkego.

Czy biuro prasowe Orlenu skontaktowało się z autorem grafiki - czy tak po prostu sobie wzięliście?

— celnie zapytał Daniel Kostecki, użytkownik X.

Wyniki Orlenu

Grupa Orlen wypracowała w 2025 r. zysk netto na poziomie 11 mld 248 mln zł, co oznacza, że był on wyższy o 8 mld 572 mln zł rok do roku - wynika z raportu giełdowego opublikowanego w czwartek przez koncern. W 2025 r. Grupa Orlen osiągnęła przychody na poziomie 267,3 mld zł.

W opublikowanych danych koncern podał, że suma aktywów Grupy Orlen na koniec 2025 r. wyniosła 272 mld 401 mln zł i była wyższa o 17 mld 604 mln zł w porównaniu ze stanem na koniec roku poprzedniego.

Po uwzględnieniu obciążeń podatkowych w kwocie 6 mld 309 mln zł wynik netto Grupy Orlen osiągnął wartość 11 mld 248 mln zł i był wyższy o 8 mld 572 mln zł rok do roku

— podał koncern w sprawozdaniu dotyczącym rachunku zysków za 12 miesięcy 2025 r.

W komunikacie prasowym podkreślono, że w 2025 r. Grupa Orlen osiągnęła przychody na poziomie 267,3 mld zł, EBITDA LIFO wyniosła 41,9 mld zł, a przepływy z działalności operacyjnej 47,4 mld zł. „Osiągnęliśmy niemal 42 mld zł zysku operacyjnego EBITDA LIFO i ponad 11 mld zł zysku netto, mimo spadku cen paliw - wyliczono.

Za nami doskonały rok

— podsumował wyniki prezes Orlenu Ireneusz Fąfara. Zwrócił przy tym uwagę, że w 2025 r. koncern zmniejszył zadłużenie i jednocześnie zainwestował rekordowe 32,6 mld zł, z których - jak podkreślił - „znaczna część trafiła do polskich firm”.

To fundament trwałego rozwoju. Te wyniki oznaczają większą dostępność paliw, szybszy rozwój gospodarki i rosnące zaufanie inwestorów. Dziś jesteśmy mocniejsi niż kiedykolwiek, dla klientów, akcjonariuszy i całej polskiej gospodarki

— oświadczył Fąfara, cytowany w komunikacie Orlenu.

Obajtek do Orlenu: Propagandą nie zakryjecie prawdy

Daniel Obajtek, europoseł PiS, były prezes Orlenu, krytycznie zareagował na publikację wyników polskiego koncernu paliwowego.

Jeszcze takiej propagandy w prezentowaniu wyników przez Orlen to nie widziałem. Może jeszcze podzielcie je na poszczególne osoby, rodziny bez dzieci, rodziny wielodzietne i właścicieli zwierząt, żeby jakkolwiek lepiej wyglądały?

— napisał na platformie X Daniel Obajtek.

Nie zakryjecie tym prawdy:

Przychody w IV kwartale 2025: 72,1 mld zł

Przychody w IV kwartale 2023: 98 mld zł 

Zysk netto w IV kwartale 2025: 3,15 mld zł

Zysk netto w IV kwartale 2023: 7,3 mld

— zaznaczył były prezes Orlenu.

Przegrywacie nawet sami ze sobą. Ebidta lifo za IV kwartał 2025 to 12,1 mld zł, wobec 14,3 mld zł za IV kwartał 2024. Tylko detal rośnie: ze 160 mln zł do 1,2 mld zł. Czyli dalszy ciąg łupienia Polaków. Słabiutko, Panie Fąfara. Koncern nie jest w stanie przebić szklanego sufitu, który stworzył mu obecny zarząd przez brak decyzyjności i nowych inwestycji

— ocenił europoseł PiS.

„Odporność zbudowana na zdywersyfikowanym modelu operacyjnym” - to cytat z Prezentacji ORLEN z wynikami za 4Q2025. Zgadnijcie, kto zbudował ten zdywersyfikowany model…

— zakończył swój wpis Obajtek.

