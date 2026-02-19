Cienkowska powołała prof. Stolę na stanowisko dyrektora Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Wcześniej Sienkiewicz umieścił go w Radzie

Prof. Dariusza Stola będzie dyrektorem Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie. / autor: Fratria
Minister kultury i dziedziectwa narodowego Marta Cienkowska powołała prof. Dariusza Stolę na stanowisko dyrektora Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie. Pięcioletnia kadencja Stoli rozpocznie się 1 marca 2026 roku. Zygmunt Stępiński, dotychczasowy szef placówki, obejmie funkcję jego zastępcy – przekazało MKiDN.

Prof. Stola zarządzał już instytucją w latach 2014–2019. W maju 2019 r. został ponownie wybrany na to stanowisko przez 15-osobową komisję konkursową. Ówczesny minister kultury Piotr Gliński nie powołał go jednak na kolejną kadencję.

Wygrał konkurs, ale po tym jak wygrał konkurs ja się dowiedziałem, o jeszcze dodatkowych bulwersujących informacjach o działalności pana Stoli. I to mnie jakoś powstrzymało od powołania go

— mówił we wrześniu 2019 r. wicepremier Piotr Gliński, tłumacząc swoją decyzję o braku powołania Stoli.

W konsekwencji obowiązki dyrektora przejął dotychczasowy zastępca Stoli Zygmunt Stępiński, który później formalnie został dyrektorem placówki.

Dariusz Stola jest historykiem, profesorem w Instytucie Studiów Politycznych PAN i w Collegium Civitas, członkiem zespołu Ośrodka Badań nad Migracjami UW. Zajmuje się historią PRL, historią migracji międzynarodowych oraz stosunków polsko-żydowskich.

Wraca do POLIN

Prof. Stola opublikował ponad 100 artykułów naukowych, a także książki: „Nadzieja i zagłada” (1995), „Kampania antysyjonistyczna w Polsce 1967-1968” (2000), „Patterns of Migration in Central Europe” (2001, wraz z C. Wallace), „PRL: trwanie i zmiana” (2003, wraz z M. Zarembą), „PZPR jako machina władzy” (2012, wraz z K. Persakiem) i podręczniki dla szkół średnich. Książka „Kraj bez wyjścia? Migracje z Polski 1949-1989” zdobyła w 2011 r. nagrodę historyczną tygodnika „Polityka”. W 2024 r. Stola odebrał z rąk ministra kultury Hanny Wróblewskiej oraz wiceministra spraw zagranicznych Władysława Teofila Bartoszewskiego nominację na przewodniczącego Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej.

Celem Muzeum POLIN jest opowiedzenie historii polskich Żydów w sposób jak najbardziej pełny i wiarygodny. I to wydaje mi się najlepszym sposobem na przeciwdziałanie antysemityzmowi. Uprzedzenia antyżydowskie często biorą się nie ze złej woli, ale z niewiedzy, albo wiedzy fałszywej (…). Dobra historia przeciwdziała wszystkim fałszywym uprzedzeniom

— powiedział Stola w wywiadzie dla PAP.

W marcu 2024 r. ówczesny szef MKiDN Bartłomiej Sienkiewicz łamiąc kadencję 4 członków Rady Muzeum Historii Żydów (dra Jarosława Sellina, dra Mateusza Szpytma, Alberta Stankowskiego i Bronisława Wildsteina) wstawił do niej m.in. prof. Stolę.

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN jest pierwszą w Polsce publiczno-prywatną instytucją tego typu stworzoną wspólnie przez rząd, samorząd lokalny i organizację pozarządową. Na mocy umowy trójstronnej podpisanej 25 stycznia 2005 r. przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego, prezydenta m.st. Warszawy oraz przewodniczącego Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny strona publiczna finansowała budowę budynku muzeum, natomiast Stowarzyszenie ŻIH odpowiadało za sfinansowanie i stworzenie wystawy głównej.

