„Fundusz [SAFE] to etap tworzenia scentralizowanego państwa, a zawarta w nim zasada warunkowości, wykorzystywana przez Unię, pozwoli szantażować rządy, których nie akceptuje. Z łatwością można sobie wyobrazić sytuację, w której Unia powie - nie chcecie przyjmować imigrantów, zostaniecie pozbawienie tych pieniędzy” - mówił Mariusz Błaszczak w programie „Kontra” telewizji wPolsce24. Były szef MON zaznaczył, że „powinniśmy się kierować interesem polskim, a nie odbudową niemieckiego przemysłu”. Podkreślił też, że scentralizowana Unia Europejska chce wypchnięcia USA z Europy, co skończy się sojuszem niemiecko-rosyjskim. „Pamiętamy Nord Stream i ostrzeżenia prezydenta Lecha Kaczyńskiego przed wizją Europy od Lizbony do Władywostoku” - przypominał szef klubu PiS.
„Scentralizowane państwo europejskie, czytaj niemieckie”…
