TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Błaszczak: SAFE to etap w budowie scentralizowanego państwa. Unia chce wypchnąć Stany Zjednoczone z Europy

  • Polityka
  • opublikowano:
Mariusz Błaszczak / autor: Fratria
Mariusz Błaszczak / autor: Fratria

Fundusz [SAFE] to etap tworzenia scentralizowanego państwa, a zawarta w nim zasada warunkowości, wykorzystywana przez Unię, pozwoli szantażować rządy, których nie akceptuje. Z łatwością można sobie wyobrazić sytuację, w której Unia powie - nie chcecie przyjmować imigrantów, zostaniecie pozbawienie tych pieniędzy” - mówił Mariusz Błaszczak w programie „Kontra” telewizji wPolsce24. Były szef MON zaznaczył, że „powinniśmy się kierować interesem polskim, a nie odbudową niemieckiego przemysłu”. Podkreślił też, że scentralizowana Unia Europejska chce wypchnięcia USA z Europy, co skończy się sojuszem niemiecko-rosyjskim. „Pamiętamy Nord Stream i ostrzeżenia prezydenta Lecha Kaczyńskiego przed wizją Europy od Lizbony do Władywostoku” - przypominał szef klubu PiS.

Scentralizowane państwo europejskie, czytaj niemieckie”…

Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów

Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.

Kliknij i wybierz e-prenumeratę.

Sieć Przyjaciół Wchodzę i wybieram

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych