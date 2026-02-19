Kpina! Sędzia Łubowski został wyłączony od sprawy ENA wobec Ziobry. Powód? Obawy podwładnych Żurka co do jego bezstronności

Uwzględniony został wniosek Prokuratury Krajowej o wyłączenie sędziego Dariusza Łubowskiego od orzekania w sprawie wniosku o wydanie europejskiego nakazu aresztowania (ENA) wobec byłego szefa MS, posła PiS, Zbigniewa Ziobry - poinformował PAP Sąd Okręgowy w Warszawie.

Jak podano, sędzia Katarzyna Stasiów uwzględniła wniosek neo-PK i wyłączyła sędziego Łubowskiego od orzekania w tej sprawie.

Neo-Prokuratura Krajowa wystąpiła 10 lutego do sądu o wydanie europejskiego nakazu aresztowania (ENA) wobec Ziobry, który przebywa na Węgrzech, a jest podejrzewany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości.

Uderzenie neo-PK w sędziego Łubowskiego

O tym, że ten wniosek o ENA trafił do referatu sędziego Łubowskiego, warszawski sąd okręgowy informował 11 lutego. 12 lutego prokuratura złożyła wniosek o wyłączenie Łubowskiego, a rzecznik neo-PK prok. Przemysław Nowak informował wówczas, że „w uzasadnieniu prokurator wskazał na szereg okoliczności uzasadniających wątpliwość co do bezstronności” tego sędziego.

13 lutego sąd poinformował, że do rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziego Łubowskiego została wylosowana sędzia Katarzyna Stasiów. W poniedziałek - 16 lutego - do sądu wpłynął wniosek obrońcy Ziobry mec. Bartosza Lewandowskiego o wyłączenie sędzi Stasiów od rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziego Łubowskiego, ale nie on został uwzględniony.

